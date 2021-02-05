Объекты на площади 22 тысячи кв. м будут демонтированы

Знаменитую атомную электростанцию в крымском городе Щелкино на востоке полуострова решили снести. Соответствующее распоряжение подписали власти региона 5 февраля.

В документе говорится о сносе двух дизельгенераторных станций, блочной насосной станции, машинного зала с фундаментом и реакторным отделением. Общая площадь объектов превышает 22 тыс. квадратных метров. Завершить работу планируют до конца 2021 года.

Заброшенная АЭС считается одним из самых известных недостроев в Крыму. Ее возведение началась в 1975 году, но после трагедии в Чернобыле 1986 года работа прекратилась. Первый энергоблок был готов на 80%, второй – на 18%.

Изначально планировалось, что АЭС будет обеспечивать энергией весь полуостров. В 1990-е годы в машинном зале проводились вечеринки популярного фестиваля "Казантип". Затем части станции начали постепенно распродавать.

Сегодня в Крыму сообщили о готовности помогать Украине с поставками электроэнергии. Однако сперва Киеву нужно договориться с Москвой.