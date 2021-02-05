Минцифры России доработало законопроект о поиске пропавших людей по геолокации

Минцифры России доработало законопроект о поиске пропавших людей по геолокации
Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В документ внесли ряд уточнений

Еще в сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о поиске пропавших людей по геолокации. Согласно документу, предлагалось обязать состовых операторов предоставлять данные о мобильной геолокации абонента без решения суда для оперативного поиска пропавших людей.

Законопроект, в частности, поддержал директор АНО "Центр поиска пропавших людей" Григорий Сергеев.

"Как вы знаете и слышали, многие люди, терпящие бедствие, держат в руках мобильный телефон. В течении длительного времени мы проводим системную работу для повышения шанса на спасение этих людей", – отметил он. 

Законопроект был доработан Минцифры. Передача содержания переговоров или сообщений напрямую, как указывается в документе, сейчас запрещены. Для этого требуется либо согласие абонента, либо судебное решение. Также исключены полномочия Правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации.

При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи.

"Инициатива Минцифры – определить, что именно попадает под тайну связи таким образом, чтобы никто и никогда не смог получить ваших разговоров и переписок, но мы знали где находится ваш телефон, когда вы в беде. Общественные обсуждения поправок, тщательная проработка обезопасит граждан от любой возможности нецелевого применения закона, которого все боятся", – подытожил Сергеев. 

Роман ИГНАТОВ

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