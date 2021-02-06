Узнать баланс не составит труда: как мошенники получают данные о картах

Банковские приложения бывают недостаточно надежны, предупредили эксперты

Аферисты могут не только узнать номер вашей карты, но и проверить, сколько денег там осталось. Сделать это не составляет труда. Существует несколько способов – как социальная инженерия, так и "дыры" в защите банковских приложений.

Как рассказала глава отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин, "проблемы, связанные с недостаточной авторизацией, мы встречали в каждом третьем приложении (31%), а годом ранее – в 63% банковских приложений". Эти недочеты и позволяют мошенникам завладеть ценной информацией о ваших деньгах. Кроме того, они могут получить и выписки об операциях, узнать, сколько и кому вы переводили средств.

Не такой изощренный в техническом плане способ тоже до сих пор работает – жулики часто втираются к человеку в доверие и выуживают важные данные. В итоге обманутый остается без денег, пишет РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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