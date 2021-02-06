Обнищавшие американцы в ярости: сын Байдена поселился в роскошном особняке

Обнищавшие американцы в ярости: сын Байдена поселился в роскошном особняке
Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool/CNP Source: Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Народ в Сети негодует после новостей о шикарной жизни семьи президента США

Бо Хантер сменил место жительства. Теперь семейство обитает в трехэтажном доме, который стоит почти пять с половиной миллионов долларов. Особняк находится в штате Калифорния, городе Венеция. Жена Хантера Мелисса и его десятимесячный сын окружены роскошью. В доме площадью порядка 1200 квадратных метров есть отделанная мрамором ванная, внушительных размеров гостиная, две шикарные спальни. На террасе есть камин. Во дворе – бассейн.

Новое жилище сына Байдена 24 часа в сутки охраняют сотрудники Секретной службы. Фото дорогого дома опубликованы на сайте Fox News.

До того, как его отец занял высокий пост, Хантер с семейство обитал на Голливудских холмах. Тот особняк стоил немногим меньше четырех миллионов долларов.

Читатели в комментариях под статьей заплевали наследника Байдена. Простые американцы, которые оказались в непростых условиях из-за пандемии коронавируса, пришли в ярость из-за шикарной жизни Хантера. Пользователи Сети задались вопросом, откуда у него такие деньги. Некоторые заявили, что он ничего не умеет. Семейство Байдена назвали "преступным кланом".

Ранее президент США заявил, что якобы жестко поговорил с российским лидером Владимиром Путиным и дал понять, что Вашингтон заставит Москву заплатить за все сполна. В России ответили на его угрозы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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Гость
Пукинские дурни теперь в панике ищут у других особняки! У кого бы найти , что бы только Пу хорошим был
Хохло дурень что здесь забыл?
Гость
Ответить
Гость
Пукинские дурни теперь в панике ищут у других особняки! У кого бы найти , что бы только Пу хорошим был
Лучше бы искал золотой унитаз Януковича в доме у Зе, чем ты испрожнялся, жертва оборта
Гость
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Гость
Пукинские дурни теперь в панике ищут у других особняки! У кого бы найти , что бы только Пу хорошим был
Очень слабо.мощнее надо.
Гость
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Мечта наших ренегатов либерастов и кодлы Навального продать Россию и жить как сын Байдена. Столбы по ним плачут.
Гость
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Пукинские дурни теперь в панике ищут у других особняки! У кого бы найти , что бы только Пу хорошим был
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