Народ в Сети негодует после новостей о шикарной жизни семьи президента США

Бо Хантер сменил место жительства. Теперь семейство обитает в трехэтажном доме, который стоит почти пять с половиной миллионов долларов. Особняк находится в штате Калифорния, городе Венеция. Жена Хантера Мелисса и его десятимесячный сын окружены роскошью. В доме площадью порядка 1200 квадратных метров есть отделанная мрамором ванная, внушительных размеров гостиная, две шикарные спальни. На террасе есть камин. Во дворе – бассейн.



Новое жилище сына Байдена 24 часа в сутки охраняют сотрудники Секретной службы. Фото дорогого дома опубликованы на сайте Fox News.

До того, как его отец занял высокий пост, Хантер с семейство обитал на Голливудских холмах. Тот особняк стоил немногим меньше четырех миллионов долларов.

Читатели в комментариях под статьей заплевали наследника Байдена. Простые американцы, которые оказались в непростых условиях из-за пандемии коронавируса, пришли в ярость из-за шикарной жизни Хантера. Пользователи Сети задались вопросом, откуда у него такие деньги. Некоторые заявили, что он ничего не умеет. Семейство Байдена назвали "преступным кланом".

Ранее президент США заявил, что якобы жестко поговорил с российским лидером Владимиром Путиным и дал понять, что Вашингтон заставит Москву заплатить за все сполна. В России ответили на его угрозы.