Стоит убрать из домашней аптечки: Мясников предупредил об опасном лекарстве

Препарат для резкого снижения давления может серьезно навредить здоровью

Доктор Мясников заявил, что неправильный прием таких таблеток, которые обычно кладут под язык, в случаях самолечения не раз приводил к инфарктам и инсультам.

 "...давление падает. А потом – инфаркт",

– предупредил врач и телеведущий, призвав россиян не использовать такие препараты без назначения врача, руководствуясь лишь сомнительными советами. 

Мясников объяснил, что такие страшные для организма последствия бывают именно из-за того, что давление резко сбили. Он напомнил, что в других странах такие лекарства "под язык" медики запрещают использовать самостоятельно. Доктор в эфире канала "Россия 1" призвал россиян не держать их в домашних аптечках. Его слова приводит РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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Водворите врача Мясникова на свое рабочее место. Не место ему на ТВ и в новостях. Пусть руководит больницей, а не дает советы планетарного масштаба.
Grumbler
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"неправильный прием таких таблеток" - каких таких? Таблеток "под язык"? Как обычно, какая-то <цензура>, сказанная теледоктором, который уже испачкал свою репутацию (если она у него была) программой с Малышевой.
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