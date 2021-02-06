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Доктор Мясников заявил, что неправильный прием таких таблеток, которые обычно кладут под язык, в случаях самолечения не раз приводил к инфарктам и инсультам.
"...давление падает. А потом – инфаркт",
– предупредил врач и телеведущий, призвав россиян не использовать такие препараты без назначения врача, руководствуясь лишь сомнительными советами.
Мясников объяснил, что такие страшные для организма последствия бывают именно из-за того, что давление резко сбили. Он напомнил, что в других странах такие лекарства "под язык" медики запрещают использовать самостоятельно. Доктор в эфире канала "Россия 1" призвал россиян не держать их в домашних аптечках. Его слова приводит РИА Новости.
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