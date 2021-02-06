Препарат для резкого снижения давления может серьезно навредить здоровью

Доктор Мясников заявил, что неправильный прием таких таблеток, которые обычно кладут под язык, в случаях самолечения не раз приводил к инфарктам и инсультам.

"...давление падает. А потом – инфаркт",

– предупредил врач и телеведущий, призвав россиян не использовать такие препараты без назначения врача, руководствуясь лишь сомнительными советами.



Мясников объяснил, что такие страшные для организма последствия бывают именно из-за того, что давление резко сбили. Он напомнил, что в других странах такие лекарства "под язык" медики запрещают использовать самостоятельно. Доктор в эфире канала "Россия 1" призвал россиян не держать их в домашних аптечках. Его слова приводит РИА Новости.