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Экс-депутат Рады Алексей Журавко
в своем телеграм-канале опубликовал видео с потасовкой нардепов. На кадрах
видно, как политики толкаются и машут руками. Как выяснилось, причиной таких
бурных выяснений отношений стало обсуждение запрета на работу нескольких
телеканалов на Украине. Один из депутатов от партии "Голос" призвал закрыть
сотрудникам этих каналов доступ в здание парламента. В результате толкаться и
спорить начали представители "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".
"Вот вам и европейская солидарность, любі друзі! Україна це Європа!"
- прокомментировал происшествие Журавко, отметив, что в Раде накануне "было весело".
Напомним, по указу президента Незалежной Владимира Зеленского прекратили вещание каналы "112 Украина", NewsOne и ZiK.
Тем временем глава страны прокомментировал свое решение. В своем телеграм-канале бывший актер заявил, что на то были "железобетонные причины". Он обвинил закрытые телеканалы в работе против Незалежной.
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