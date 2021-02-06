Кадры показал их бывший коллега

Экс-депутат Рады Алексей Журавко в своем телеграм-канале опубликовал видео с потасовкой нардепов. На кадрах видно, как политики толкаются и машут руками. Как выяснилось, причиной таких бурных выяснений отношений стало обсуждение запрета на работу нескольких телеканалов на Украине. Один из депутатов от партии "Голос" призвал закрыть сотрудникам этих каналов доступ в здание парламента. В результате толкаться и спорить начали представители "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".



"Вот вам и европейская солидарность, любі друзі! Україна це Європа!"

- прокомментировал происшествие Журавко, отметив, что в Раде накануне "было весело".

Напомним, по указу президента Незалежной Владимира Зеленского прекратили вещание каналы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Тем временем глава страны прокомментировал свое решение. В своем телеграм-канале бывший актер заявил, что на то были "железобетонные причины". Он обвинил закрытые телеканалы в работе против Незалежной.