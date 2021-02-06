Как избавиться от белых разводов на обуви – эффективные способы

Как избавиться от белых разводов на обуви – эффективные способы
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Простые лайфхаки помогут сэкономить на покупке новой пары ботинок

Зима – самый неблагоприятный период для обуви. Особенно если речь идет о жизни в мегаполисе. Из-за того, что тротуары посыпают реагентами, ботинки начинают покрываться белым налетом. Как избавиться от загрязнения – в материале от "Утро.ру".

Способ №1. Седельное мыло

Седельное мыло – это средство, которое необходимо для ухода за седлами и конской упряжью. Однако его можно использовать и для обработки обуви. Смочите тряпку в воде и намыльте ее, после чего начните активно протирать загрязненную поверхность. Образовавшуюся пену оставьте на пару минут, а затем удалите влажной салфеткой.

Способ №2. Вода с лимоном

Секрет заключается в действии лимонной кислоты. Выжмите сок с половины цитруса и добавьте туда немного мякоти. Обмокните тканевую салфетку в полученной массе, а потом нанесите средство на ботинки. Совершайте круговые движения тряпкой до тех пор, пока белые разводы не исчезнут.

Способ №3. Пищевая сода

Пищевая сода – это крайне универсальное чистящее средство. Чтобы вернуть вашей обуви привлекательный вид, следуйте данной инструкции: добавьте чайную ложку соды в стакан воды и тщательно перемешайте. Протрите пятна намоченной в растворе тряпкой. Чтобы усилить эффект, в жидкость можно добавить три чайные ложки уксуса.

Способ №4. Зубная паста с содержанием фтора

Выдавите пасту на загрязненную поверхность, после чего подождите около 10 минут. По истечении нужного времени смойте массу обычной водой. 

Ранее появилась информация, как продлить срок службы обуви с помощью небольших хитростей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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