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Казалось бы, нет ничего сложного в выращивании рассады. Однако существуют определенные нюансы, пренебрежение которыми может погубить растение. Одни из самых главных ошибок огородников связаны с поливом. Давайте разберемся, как правильно увлажнять рассаду.
Ошибка №1. Полив холодной водой
Если растение еще не окрепло, то для него контакт с холодной водой станет губительным. Необходимо поливать рассаду жидкостью, температура которой приближена к комнатной.
В данном случае температура воды не будет сильно отличаться от температуры грунта, что является комфортным условием для посадок.
Ошибка №2. Редкий полив
Из-за нехватки влаги рассада начнет вянуть и стелиться по земле. Не дождавшись полива, она попросту погибнет. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы.
Ошибка №3. Избыток влаги
Так же, как для рассады опасен редкий полив, для нее нежелателен и перелив. Из-за слишком большого количества жидкости почва начинает заболачиваться, создавая отличные условия для развития плесени и грибков.
Поливать растения нужно только тогда, когда верхний слой грунта подсохнет.
Ошибка №4. Полив в солнечную погоду
Дело в том, что при попадании солнечных лучей на влажную почву она начинает прогреваться быстрее. А это непременно вызовет стресс у рассады.
Лучше заниматься поливом утром или вечером – когда лучи солнца не настолько агрессивны.
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