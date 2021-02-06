Из-за неправильных действий растение может погибнуть

Казалось бы, нет ничего сложного в выращивании рассады. Однако существуют определенные нюансы, пренебрежение которыми может погубить растение. Одни из самых главных ошибок огородников связаны с поливом. Давайте разберемся, как правильно увлажнять рассаду.

Ошибка №1. Полив холодной водой

Если растение еще не окрепло, то для него контакт с холодной водой станет губительным. Необходимо поливать рассаду жидкостью, температура которой приближена к комнатной.

В данном случае температура воды не будет сильно отличаться от температуры грунта, что является комфортным условием для посадок.

Ошибка №2. Редкий полив

Из-за нехватки влаги рассада начнет вянуть и стелиться по земле. Не дождавшись полива, она попросту погибнет. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы.

Ошибка №3. Избыток влаги

Так же, как для рассады опасен редкий полив, для нее нежелателен и перелив. Из-за слишком большого количества жидкости почва начинает заболачиваться, создавая отличные условия для развития плесени и грибков.

Поливать растения нужно только тогда, когда верхний слой грунта подсохнет.

Ошибка №4. Полив в солнечную погоду

Дело в том, что при попадании солнечных лучей на влажную почву она начинает прогреваться быстрее. А это непременно вызовет стресс у рассады.

Лучше заниматься поливом утром или вечером – когда лучи солнца не настолько агрессивны.

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