Навальный за один день сам уничтожил свою карьеру политика

Поведение блогера в суде по делу о клевете было необъяснимым

Алексей Навальный окончательно утратил поддержку и так небольшого числа выступающей ранее в его защиту публики, устроив в суде настоящий цирк.



Поведение блогера в Бабушкинском суде, где рассматривали дело о клевете, было весьма странным. Напомним, речь идет о высказываниях Навального в адрес 95-летнего ветерана ВОВ. Россиянин снялся в ролике о голосовании по поправкам в Конституцию наряду со звездами и рядовыми гражданами. Всех их блогер обозвал "предателями" и "продажными холуями".

Ветерана Игната Артеменко сильно обидели слова Навального – пожилой мужчина слег. Действия блогера привели к возбуждению дела о клевете, а участника ВОВ признали потерпевшим.

Как отмечает автор статьи на РИА Новости, каждый политик может допустить промах, действовать неосмотрительно и оказаться в центре скандала. Но сгладить ситуацию не стоит больших усилий. Достаточно было извиниться и признать свою ошибку. К тому же и самому ветерану не нужно было от Навального ничего, кроме публичных извинений. Однако последний в суде повел себя совершенно неожиданным образом.

Блогер в зале суда продолжил оскорблять Артеменко, а заодно и его родных. Ветерана он назвал "куклой", которой "торгуют" его родственники. Пожилой мужчина не выдержал – пришлось вызывать скорую.

Поведение Навального было похоже на настоящую истерику – он то срывался на крик, то отпускал оскорбительные замечания участникам процесса, то спорил с судом. Судья даже попросила адвокатов привести блогера в чувство и устроила пятиминутный перерыв. Дословно приводить все его высказывания постеснялись даже "пронавальные" СМИ, которые лаконично писали, что участники "кричат друг на друга". При этом причины такого поведения остаются загадкой – народ до сих пор обсуждает, что двигало Навальным в эти моменты.

Результатом, как отмечает автор материала, стало то, что блогер в этот день добровольно поставил крест на себе как на политике, общественном деятеле. Кроме того, можно сказать, он нанес сокрушительный удар и по антигосударственной оппозиции в целом.

После устроенного в суде цирка, блогер, судя по всему, растерял почти всех своих сторонников, коих и так было немного.