Навальный за один день сам уничтожил свою карьеру политика

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Алексей Навальный окончательно утратил
поддержку и так небольшого числа выступающей ранее в его защиту публики,
устроив в суде настоящий цирк.
Поведение блогера в Бабушкинском суде, где рассматривали дело о клевете, было весьма странным. Напомним, речь идет о высказываниях Навального в адрес 95-летнего ветерана ВОВ. Россиянин снялся в ролике о голосовании по поправкам в Конституцию наряду со звездами и рядовыми гражданами. Всех их блогер обозвал "предателями" и "продажными холуями".
Ветерана Игната Артеменко сильно обидели слова Навального – пожилой мужчина слег. Действия блогера привели к возбуждению дела о клевете, а участника ВОВ признали потерпевшим.
Как отмечает автор статьи на РИА Новости, каждый политик может допустить промах, действовать неосмотрительно и оказаться в центре скандала. Но сгладить ситуацию не стоит больших усилий. Достаточно было извиниться и признать свою ошибку. К тому же и самому ветерану не нужно было от Навального ничего, кроме публичных извинений. Однако последний в суде повел себя совершенно неожиданным образом.
Блогер в зале суда продолжил оскорблять Артеменко, а заодно и его родных. Ветерана он назвал "куклой", которой "торгуют" его родственники. Пожилой мужчина не выдержал – пришлось вызывать скорую.
Поведение Навального было похоже на настоящую истерику – он то срывался на крик, то отпускал оскорбительные замечания участникам процесса, то спорил с судом. Судья даже попросила адвокатов привести блогера в чувство и устроила пятиминутный перерыв. Дословно приводить все его высказывания постеснялись даже "пронавальные" СМИ, которые лаконично писали, что участники "кричат друг на друга". При этом причины такого поведения остаются загадкой – народ до сих пор обсуждает, что двигало Навальным в эти моменты.
Результатом, как отмечает автор материала, стало то, что блогер в этот день добровольно поставил крест на себе как на политике, общественном деятеле. Кроме того, можно сказать, он нанес сокрушительный удар и по антигосударственной оппозиции в целом.
После устроенного в суде цирка, блогер, судя по всему, растерял почти всех своих сторонников, коих и так было немного.
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