Как привлечь к себе деньги: четыре правила

Как привлечь к себе деньги: четыре правила
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Необходимо следовать простым советам

Все мечтают о том, чтобы в их кошельке водились деньги. Некоторые люди верят в существование определенных методов, притягивающих финансовое благополучие. "Утро.ру" расскажет, что нужно делать, чтобы разбогатеть.

Правило №1. Окружите себя целеустремленными людьми. Эти личности на своем примере докажут, что нет ничего невозможного. Желательно, чтобы в вашем кругу общения был хоть один человек, связанный с бизнесом. Именно он может поделиться полезными советами, касающимися финансов и открытия собственного дела. Кроме того, окружающая его аура денег способна благотворно повлиять и на вас.

Правило №2. Научитесь любить деньги. Речь вовсе не о том, чтобы разбрасываться купюрами направо и налево. Важно понять, как правильно тратить сбережения и как найти новые источники дохода. Деньги рано или поздно придут к тем, кто умеет их ценить.

Правило №3. Прибегните к заговорам на удачу и богатство. Считается, что они тоже способны улучшить материальное положение. В Интернете существует огромное множество разнообразных обрядов и ритуалов.

Правило №4. Используйте техники фэн-шуй. Организуйте пространство так, чтобы ваш дом соответствовал всем представлениям о благополучии. Купите в квартиру денежный талисман – это может быть как лягушка, держащая во рту монетку, так и кот, машущий одной лапой. 

Ранее появилась информация, как правильно сэкономить и накопить деньги. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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