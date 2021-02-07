В Австрии назвали условие для производства вакцины против COVID-19 из России

В Австрии назвали условие для производства вакцины против COVID-19 из России
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Канцлер страны готов привиться российским препаратом

Австрия не исключает того, что организует выпуск вакцины от коронавируса у себя в стране. Воспользоваться Вена готова разработкой как российских, так и китайских ученых. Однако есть одно условие. 

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что ЕС должен сначала дать добро на какой-либо препарат. По его словам, в ситуации с вакцинацией от коронавируса главным фактором остается эффективность и безопасность прививки, а не борьба на международной арене.

В интервью газете Welt am Sonntag Курц также признался, что может сделать прививку российской вакциной, если ее признают в Европе. 

Любопытно, что в последнее время страны Европы сменили гнев на милость. С Запада больше не доносится необоснованный скепсис в отношении российской разработки. В СМИ уже говорят о том, что отношение к "Спутнику V" изменилось. В США тоже объявили Россию и Владимира Путина победителями из-за эффективности и безопасности препарата. 

Тем временем, в Чехии готовы начать вакцинировать жителей раньше, чем ЕС одобрит "Спутник V". 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Если бы у РФ не было вакцины (представим),то Россия не дождалась бы ее получения у Запада. Вывод - нужно было спокойно, привить своих граждан и шли бы они лесом.
Гость
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о. как у кнедликов подгорает
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