Канцлер страны готов привиться российским препаратом

Австрия не исключает того, что организует выпуск вакцины от коронавируса у себя в стране. Воспользоваться Вена готова разработкой как российских, так и китайских ученых. Однако есть одно условие.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что ЕС должен сначала дать добро на какой-либо препарат. По его словам, в ситуации с вакцинацией от коронавируса главным фактором остается эффективность и безопасность прививки, а не борьба на международной арене.

В интервью газете Welt am Sonntag Курц также признался, что может сделать прививку российской вакциной, если ее признают в Европе.

Любопытно, что в последнее время страны Европы сменили гнев на милость. С Запада больше не доносится необоснованный скепсис в отношении российской разработки. В СМИ уже говорят о том, что отношение к "Спутнику V" изменилось. В США тоже объявили Россию и Владимира Путина победителями из-за эффективности и безопасности препарата.

Тем временем, в Чехии готовы начать вакцинировать жителей раньше, чем ЕС одобрит "Спутник V".