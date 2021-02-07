Симоньян раскритиковала жалующихся на маленькую пенсию россиян

Симоньян раскритиковала жалующихся на маленькую пенсию россиян
Маргарита Симоньян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистка напомнила согражданам о 1990-х годах

Главный редактор телеканал RT Маргарита Симоньян негативно высказалась о тех жителей страны, которые сетуют на низкие пенсии. По мнению медиадивы, россияне просто забыли, что было в 1990-е годы.

Журналистка в эфире передачи "Соловьев Life" в "Ютуб" поделилась своим мнением. Симоньян отметила, что пенсии действительно маленькие, однако сейчас выплаты куда больше тех, что были чуть больше 20 лет назад. К тому же, указала она, было время, когда россияне и вовсе не получали пенсий. 

Как сказала Симоньян, пенсии будут расти, но для этого России необходимо время, чтобы развиваться без потрясений. По ее словам, некогда бюджетники даже зарплаты не получали деньгами. Однако такого в стране больше нет. 

Одним из первых на заявление Симоньян обратило внимание издание URA.RU. Портал рассказал и о реакции интернет-пользователей на мнение главреда российского телеканала. Одни россияне возмутились подобной критикой, отметив, что в блокадном Ленинграде нечего было есть, поэтому и сейчас можно перестать набивать животы, согласно такой логике. Другие же пришли к выводу, что Симоньян права, более того, жить в стране стало гораздо лучше по сравнению с 1990-и годами. 

Полина ИВАНОВА

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