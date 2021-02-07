Члены ВРИО встали на защиту ветерана после заседания по делу Навального

Члены ВРИО встали на защиту ветерана после заседания по делу Навального
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Российском военно-историческом обществе призвали прекратить травлю

В пятницу, 5 февраля, мировой суд начал рассматривать дело Алексея Навального о клевете на участника Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко. В связи с этим Российское военно-историческое общество выступило с заявлением, хотя изначально этот инцидент комментировать не собиралось.

Летом 2020 года оппозиционер назвал героев ролика в поддержку поправок к Конституции "позором страны" и "предателями". Среди участников видео также был фронтовик. Теперь, как отмечает РВИО, из-за поведения Навального в суде против 94-летнего ветерана развернулась самая настоящая травля.

Члены РВИО надеялись, что Навальный принесет извинения Артеменко, но он вместо этого продолжил нападки. Заседание пришлось прервать из-за приезда "скорой помощи" – фронтовику стало плохо.

"Он заявил, что ветераном "торгуют", как "куклой", на которую "нацепили медали", позволил себе  уничижительные и недопустимые выпады в адрес фронтовика",

– отметили в РВИО, добавив, что уничижения Артеменко продолжаются в соцсетях и некоторых СМИ. Члены общества заявили:

"РВИО не просто осуждает, но и глубоко презирает поведение А. Навального и его последователей по отношению к фронтовику".

По их мнению, действия сторонников оппозиционера можно сравнить с выпадами против Зои Космодемьянской или против защитников Москвы в 1941 году. В заявлении отметили:

"Напомним, что Зое Космодемьянской к моменту ее казни исполнилось 18 лет. Разведчица Зина Портнова, застрелившая фашистских "следователей", не дожила до своего 18-летия. Юным партизанам, героически погибшим в борьбе с фашизмом – Марату Казею, Володе Дубинину, Вале Котику и многим другим – было всего по 14 – 15 лет!"

Также РВИО сообщило о готовности предоставить ветерану всю необходимую правовую помощь, в том числе услуги адвоката, чтобы ему самому не приходилось присутствовать на заседаниях.

Кроме того, общество потребовало прекратить травлю Артеменко и его близких. Члены РВИО возмущены тем, что заслуги ветерана поставлены под сомнение: якобы он не мог принимать участия в ВОВ или просто "отсиделся". Любые попытки исказить фронтовую биографию Игната Сергеевича будут преследоваться по закону, напомнили в заявлении.

Артеменко ушел к партизанам в 14 лет, а в 17 оказался на фронте. В апреле 1945 года он был тяжело ранен у берегов Одера. После Победы окончил офицерскую школу и служил на разных должностях в ВВС почти 40 лет, до 1982 года. Ветеран награжден орденом "Отечественная война" 2-й степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", многочисленными наградами Министерства обороны.

"В ближайшее время нами будут опубликованы архивные документы и исследование о биографии полковника И.С.Артеменко – одного из многих миллионов "рабочих" войны, или, как говорили тогда, в 1945-м – простых, но таких бесценно важных  "винтиков" советской военной машины, без которых Великая Победа никогда бы не состоялась",

– говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВРИО.

Карина СИРАЗОВА

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