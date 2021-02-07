Простой способ поможет решить множество проблем с одеждой

Добавление соли при стирке вещей – маленькая хитрость, которая поможет решить множество проблем. Опытные хозяйки говорят, что этот простой способ не только избавит от неприятного запаха в машинке, но и сделает белье более приятным на ощупь.

Чтобы добавление соли было по-настоящему эффективным, засыпать ее нужно в отсек для стирального порошка, а не сразу в барабан. А вот если смешать соль с кондиционером для белья, то порошок будет выстирываться лучше, без повторного полоскания. Кроме того, вещи не будут пахнуть средством для стирки.

По словам хозяек, соль также помогает ткани сохнуть значительно быстрее, что особенно актуально в зимнее время. Это позволит решить проблему с нехваткой места для сушки вещей.

Раствор из соли вернет белоснежный вид пожелтевшим вещам. Для этого ее нужно смешать с водой и нанести на одежду за 20 минут до стирки в машинке.

Кроме того, соль позволит сохранить махровые полотенца мягкими и пушистыми.