Дети силовиков могут получить преференции при поступлении

Речь идет о заведениях, подведомственных МВД и Росгвардии

Российское правительство одобрило законопроект, в соответствии с которым дети сотрудников правоохранительных органов получат льготы в ходе поступления в вузы.

Парламентарии предложили ввести в отношении детей силовиков право на поступление в профильные учебные учреждения МВД и Росгвардии. Также авторы выступили за сохранение льгот для детей военных, проходящих службу на контрактной основе со сроком от 20 лет.

По информации "Известий", предлагаемые льготы не повлияют на порядок поступления остальных абитуриентов, так как преференция вступает в силу после успешной сдачи необходимых экзаменов.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило порядок работы вузов в ходе вступительной кампании для абитуриентов.

Егор МАЛКОВ

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