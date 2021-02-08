Некоторым россиянам пообещали добавить 6044 рубля к пенсии в феврале

Некоторым россиянам пообещали добавить 6044 рубля к пенсии в феврале
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Повышенные выплаты получат, если в бюджете окажется достаточно средств

В феврале у части пожилых россиян станет чуть больше денег. Их страховая пенсия подрастет до 6044,48 руб., сообщил юрист Егор Редин.

Это коснется тех, кому 80 и больше лет. Они получат по 1200 руб. в месяц при условии, что один из неработающих родственников, к примеру, внуки от 14 лет, или кто-то из знакомых оформит за ними уход, пояснил специалист. 

По его словам, также могут воспользоваться прибавкой те пожилые россияне, у которых на содержании есть нетрудоспособные члены семьи. Если иждивенец один, доплата составит 2014 руб.ежемесячно, двое – 4029 руб., трое – 6044 рубля.

Также повышенная выплата полагается тем старикам, что перестали трудиться в октябре 2020 года, то есть на четвертый месяц после увольнения, уточнил юрист в беседе с корреспондентом "Прайм". Ее сумма сложится из накопившихся за ноябрь, декабрь и январь.

Кроме того, в феврале вырастет пенсия по другим индивидуальным показателям. Таких существует немало, пишет "Свободная пресса".

Повышение будет осуществлено по поручению, которое получило правительство. Однако названные выше пенсионеры воспользуются им, если в бюджете окажется достаточно средств.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 февраля 2021 года некоторые россияне будут получать ежемесячное денежное пособие в размере 4 тыс. 378 рублей. Это затронет  участников Великой Отечественной войны.

До этого на 6,3% проиндексировали страховые пенсии неработающим пенсионерам. Также было обещано, чтов последующие годы индексация выплат по старости будет выше инфляции. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В Японии вновь объявили российские Курилы "захваченной" территорией

В Токио хотят решить вопрос с островами как можно скорее

Европе предрекли экономический коллапс при отказе от "Северного потока - 2"

Россия является единственным стабильным поставщиком газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей