Повышенные выплаты получат, если в бюджете окажется достаточно средств

В феврале у части пожилых россиян станет чуть больше денег. Их страховая пенсия подрастет до 6044,48 руб., сообщил юрист Егор Редин.

Это коснется тех, кому 80 и больше лет. Они получат по 1200 руб. в месяц при условии, что один из неработающих родственников, к примеру, внуки от 14 лет, или кто-то из знакомых оформит за ними уход, пояснил специалист.

По его словам, также могут воспользоваться прибавкой те пожилые россияне, у которых на содержании есть нетрудоспособные члены семьи. Если иждивенец один, доплата составит 2014 руб.ежемесячно, двое – 4029 руб., трое – 6044 рубля.

Также повышенная выплата полагается тем старикам, что перестали трудиться в октябре 2020 года, то есть на четвертый месяц после увольнения, уточнил юрист в беседе с корреспондентом "Прайм". Ее сумма сложится из накопившихся за ноябрь, декабрь и январь.

Кроме того, в феврале вырастет пенсия по другим индивидуальным показателям. Таких существует немало, пишет "Свободная пресса".

Повышение будет осуществлено по поручению, которое получило правительство. Однако названные выше пенсионеры воспользуются им, если в бюджете окажется достаточно средств.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 февраля 2021 года некоторые россияне будут получать ежемесячное денежное пособие в размере 4 тыс. 378 рублей. Это затронет участников Великой Отечественной войны.

До этого на 6,3% проиндексировали страховые пенсии неработающим пенсионерам. Также было обещано, чтов последующие годы индексация выплат по старости будет выше инфляции.