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Токио пора признать, что Курильские острова являются и останутся российской территорией. К такому мнению пришли жители Японии. Трезво взглянуть на вещи их заставило сообщение о том, что на Кунашире и Шикотане еще с декабря 2020 г. открыты пункты прививок от коронавируса.
"Это замечательно, что можно сделать прививку российской вакциной. Я горжусь, что нам не приходится полагаться на другие страны!",
– процитировала японская телерадиокомпания NHK 50-летнюю жительницу Кунашира, которая прошла вакцинацию.
Комментирующие материал японцы отметили, что в Японии кампания по вакцинации до сих пор не началась, а правительство занято только повторением лозунгов, что "северные территории принадлежат Токио".
"Ждать, что Россия нам вернет острова, глупо. Вон на островах людям делают прививки от Сovid-19, а у нас?" – отмечает mac.
"Ничего нам уже не вернется. Время ушло. Да и нам пора признать, что не очень-то это и надо! Просто привыкли говорить о японских правах на "северные острова", – пишет oya.
"Ну да, острова были наши, потом их заняли другие. Это совершенно естественные результаты поражения в войне!" – напоминает ful.
"Что ж, будем и дальше сидеть и ждать развала России", – язвительно отреагировал на новости yonaoshi.
Накануне, 7 февраля, в Японии прошел день "северных территорий" – так в стране называют Курильские острова. Местные власти снова озвучили намерение как можно скорее "решить эту проблему". При этом в Москве четко дали понять – никакого диалога по поводу возвращения островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи быть не может, речь можно вести только о совместном экономическом развитии территории.
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