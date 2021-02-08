Наследники герцогини Кембриджской придерживаются строгого порядка

В семье Елизаветы II существует ряд правил, которых должны придерживаться как родные королевы, так и окружающие их люди. Это касается в том числе и воспитания детей. Что запрещено делать няне наследников Кейт Миддлтон, рассказала писательница и эксперт по воспитанию Луиза Херен.

Мария Тереза Туррион Борралло помогает герцогине Кембриджской воспитывать Джорджа, Шарлотту и Луи уже несколько лет. Она ответственно следит за расписанием наследников. Так, например, им нельзя проводить много времени у телевизора, а ложатся дети строго в семь вечера.

Сама Миддлтон никогда не кричит на детей, это же запрещается и няне. Шлепать за провинности принцев и принцессу также не разрешается – все проступки обсуждаются спокойным и твердым тоном.

Родителям также важно, чтобы каждого ребенка уважали как личность. Именно поэтому обращаются к ним строго по именам. А вот слова "дети" и "малыши" оказались в списке запретов, пишет The Mirror.

Как стало известно из книги о королевской семье, отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл – жены принца Гарри – не сложились. Говорят, что герцогиня Кембриджская отказалась помогать американской актрисе влиться в семью.

