Водка может пропасть с прилавков продуктовых магазинов

Водка может пропасть с прилавков продуктовых магазинов
Фото: pixabay.com
Продажу напитков с содержанием спирта 15% и выше хотят перенести в другое место

В России предложили убрать крепкий алкоголь, в частности – водку, с прилавков продовольственных магазинов. Такая инициатива возникла в стенах Общественной палаты.

Напитки с содержанием спирта 15% и выше предлагают отправить по другим адресам. Больше подходят для них специализированные торговые точки, заявил член ОП Султан Хамзаев.  

Крепкий алкоголь занимает чересчур много места в продмагах, добавил общественник. Они привлекают внимание не только взрослых покупателей, но и подростков.

Он просит Минпромторг подумать о возможности сократить количество спиртного в продмагах и супермаркетах. Оставить им напитки крепостью до 15%, остальные отправить в спецмагазины, указано в письме Хамзаева ведомству, копия которого попала RT. 

В январе стало известно о подорожании некоторых продуктов в России. По данным Росстата, цены на водку выросли на 0,3%.

Ранее тот же представитель Общественной палаты предлагал запретить продажу спиртного в первые два дня 2021 года. По его словам, это необходимо, чтобы снизить число обращений в скорую помощь с алкогольными отравлениями в новогодние праздники. 

Полина ДОРОЖКИНА

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