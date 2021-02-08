Ранняя подготовка рассады имеет некоторые преимущества

Зима – нелюбимое время для многих огородников, так как дачный сезон уже завершился. Приходится с нетерпением ждать начала нового посевного периода. Однако утолить дачный "голод" можно уже сейчас. Ведь есть растения, которые нужно сеять на рассаду в феврале.

В первую очередь раннего посева требуют культуры, имеющие длительный вегетационный период. К ним относятся лук-порей и сельдерей. Если приступить к высаживанию данных растений позже, то они попросту не успеют сформировать урожай.

Также в последний месяц зимы, а именно в середине-конце февраля, нужно сеять ранние сорта капусты – брокколи, цветную, белокочанную, пекинскую. Дело в том, что они предпочитают прохладную погоду. Высаживать их в открытый грунт можно будет уже в середине апреля.

Еще одно растение, которое можно сеять в феврале – лук репчатый. Это связано с тем, что процесс всхода его семян является небыстрым. Кроме того, низкие температуры способствуют укреплению корневой системы и накоплению полезных веществ.

В последней декаде февраля необходимо приступать к высеванию болгарского перца. Примерно через два месяца растение можно будет пересадить на постоянное место.

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