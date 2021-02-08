Эксперты выработали модель, которая позволит преодолеть кризис после коронавируса

Академики РАН заявили, что в России средний размер пенсии должен составить 22 тысячи рублей. Принятие подобных мер на государственном уровне позволит преодолеть в стране экономический кризис, наступивший из-за пандемии COVID-19.

В своем докладе экономисты предложили провести ряд необходимых реформ, которые позволят выйти из последствий локдауна. Так, академики считают, что для этого нужно "распечатать кубышку", то есть задействовать средства, имеющиеся в Фонде национального благосостояния.

Золотовалютный резерв, считают специалисты, необходимо задействовать для повышения уровня жизни населения. С его помощью можно не только установить средний размер пенсионных выплат россиянам в указанном размере, но и выплачивать безработным средства в размере 20-25 тысяч рублей. Также необходимо установить минимальный размер зарплаты в районе 20 тыс.

В своем докладе "О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России" ученые заявили, что основными причинами постковидного кризиса стало не только распространение инфекции, но и падение цен на энергоносители, а также экономическая стагнация, которая развивалась еще до коронавируса, передают "Известия".

Ранее юрист Егор Редин сообщил о росте страховых пенсий для отдельных категорий пожилых россиян.