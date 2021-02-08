Очередной канал под запретом: Латвия продолжает нападки на российские СМИ

Очередной канал под запретом: Латвия продолжает нападки на российские СМИ
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
На следующей неделе трансляцию прекратит "Россия-РТР"

В Латвии продолжают убирать из сетки вещания российские телеканалы. На этот раз запрет коснулся "России-РТР".

Глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш написал в "Твиттер", что ретрансляция канала прекратится на год. Решение вступит в силу 15 февраля. В публикации Аболиньш добавил, что Латвия всегда защищала и будет защищать свое информационное поле.

Телеканал "Россия-РТР" в Республике запрещают не впервые. Например, два года назад Совет также приостанавливал его вещание, но лишь на три месяца. Этот поступок в российском посольстве назвали пощечиной свободе слова.

С 2019 года российско-латвийские отношения лучше не стали, как считает Алексей Пушков, из-за русофобской политики. С 1 февраля в Республике сняли с трансляции пять телеканалов.

Сенатор предупредил, что преследование русскоязычных журналистов в Литве обернется для властей серьезными проблемами.

Карина СИРАЗОВА

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