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Власти Крыма должны установить максимальный размер штрафа за кражу воды, которая используется на незаконном основании. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.
По словам госслужащего, речь идет о жителях, которые пользуются незаконными врезками в водоводах. Глава полуострова также поручил проинформировать об этом общественность.
В настоящее время водозапасы в Крыму продолжают снижаться, передает "Парламентская газета".
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