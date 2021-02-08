В Крыму предложили ввести штрафы за воровство воды

Незаконное использование запасов грозит жителям полуострова крупной суммой

Власти Крыма должны установить максимальный размер штрафа за кражу воды, которая используется на незаконном основании. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

По словам госслужащего, речь идет о жителях, которые пользуются незаконными врезками в водоводах. Глава полуострова также поручил проинформировать об этом общественность.

В настоящее время водозапасы в Крыму продолжают снижаться, передает "Парламентская газета".

Егор МАЛКОВ

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