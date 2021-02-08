Что ждет мир после пандемии коронавируса: прогноз футуролога

Что ждет мир после пандемии коронавируса: прогноз футуролога
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не исключено, что в будущем появится вирус, способный убивать конкретных людей

По мнению многих экспертов, пандемия коронавируса – это еще не самое страшное, с чем могло столкнуться человечество. Вполне вероятно, что в будущем нас ждут другие угрозы.

Так, футуролог Данила Медведев не исключил, что в скором времени серьезную опасность будет предоставлять биотерроризм. По его мнению, коронавирус показал, что человечество не было готово к появлению нового вируса. И, возможно, в будущем даже у террористов, которые не обладают достаточным количеством знаний, чтобы заниматься генной модификацией, появился возможность. это делать. 

Также не стоит забывать о том, что коронавирус продолжает мутировать. И каждая из мутаций может быть опаснее предыдущей. Более того, футуролог не исключил, что в скором времени могут появиться микроорганизмы, которые смогут убивать конкретных  людей, пишет LIFE.

Особую опасность представляет и изменение климата, последствия которого становятся все более явными.  

"Часть территорий в какие-то дни просто становится смертельно опасной для человека", – подчеркнул Медведев. 

Эксперт также добавил, что некоторые животные и насекомые уже не могут существовать в определенных экосистемах, а люди стали чаще гибнуть в природных катастрофах. 

Напомним, что раньше футурологи объяснили, почему 2021 год будет сложнее, чем предыдущий. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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