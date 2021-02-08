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По мнению многих экспертов, пандемия коронавируса – это еще не самое страшное, с чем могло столкнуться человечество. Вполне вероятно, что в будущем нас ждут другие угрозы.
Так, футуролог Данила Медведев не исключил, что в скором времени серьезную опасность будет предоставлять биотерроризм. По его мнению, коронавирус показал, что человечество не было готово к появлению нового вируса. И, возможно, в будущем даже у террористов, которые не обладают достаточным количеством знаний, чтобы заниматься генной модификацией, появился возможность. это делать.
Также не стоит забывать о том, что коронавирус продолжает мутировать. И каждая из мутаций может быть опаснее предыдущей. Более того, футуролог не исключил, что в скором времени могут появиться микроорганизмы, которые смогут убивать конкретных людей, пишет LIFE.
Особую опасность представляет и изменение климата, последствия которого становятся все более явными.
"Часть территорий в какие-то дни просто становится смертельно опасной для человека", – подчеркнул Медведев.
Эксперт также добавил, что некоторые животные и насекомые уже не могут существовать в определенных экосистемах, а люди стали чаще гибнуть в природных катастрофах.
Напомним, что раньше футурологи объяснили, почему 2021 год будет сложнее, чем предыдущий.
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