Не исключено, что в будущем появится вирус, способный убивать конкретных людей

По мнению многих экспертов, пандемия коронавируса – это еще не самое страшное, с чем могло столкнуться человечество. Вполне вероятно, что в будущем нас ждут другие угрозы.

Так, футуролог Данила Медведев не исключил, что в скором времени серьезную опасность будет предоставлять биотерроризм. По его мнению, коронавирус показал, что человечество не было готово к появлению нового вируса. И, возможно, в будущем даже у террористов, которые не обладают достаточным количеством знаний, чтобы заниматься генной модификацией, появился возможность. это делать.

Также не стоит забывать о том, что коронавирус продолжает мутировать. И каждая из мутаций может быть опаснее предыдущей. Более того, футуролог не исключил, что в скором времени могут появиться микроорганизмы, которые смогут убивать конкретных людей, пишет LIFE.

Особую опасность представляет и изменение климата, последствия которого становятся все более явными.

"Часть территорий в какие-то дни просто становится смертельно опасной для человека", – подчеркнул Медведев.

Эксперт также добавил, что некоторые животные и насекомые уже не могут существовать в определенных экосистемах, а люди стали чаще гибнуть в природных катастрофах.

Напомним, что раньше футурологи объяснили, почему 2021 год будет сложнее, чем предыдущий.