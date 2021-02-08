"Где деньги, Зин?" - Путин озадачил Силуанова и Фалькова

"Где деньги, Зин?" - Путин озадачил Силуанова и Фалькова
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президента насмешили озвученные чиновниками суммы

Российский лидер Владимир Путин поставил перед министром финансов Антоном Силуановым и министром науки Валерием Фальковым задачу разобраться с уровнем зарплат научных работников.

На заседании Совета по науке и образованию, устроенном в формате видеоконференции, президент поинтересовался у жительницы Новосибирской области, которая работает в Институте цитологии и генетики СО РАН сколько ей платят. Женщина ответила, что полная ставка – 25 тысяч рублей. Затем глава государства спросил у главы области Андрея Травникова о средней зарплате по региону. По словам губернатора, сумма составляет 39 тысяч рублей.

Путин сразу же набросал цифры на листке бумаги и после подсчетов усмехнулся, указав, что с учетом всех надбавок у сотрудницы института в таком случае зарплата должна быть почти 80 тысяч.

"Где деньги-то? (…) Где деньги, Зин?"

– обратился президент к Силуанову.

Глава РФ поручил чиновникам подготовить доклады с информацией по выплатам научным сотрудникам.

Кроме того, Путин попросил сотрудницу института, которая рассказала о низкой зарплате, сразу сообщить, если ее будут ущемлять за эти слова.

"Если вас там будут за наш сегодняшний диалог как-то пытаться ущемлять, сразу позвоните в администрацию президента",

– сказал Владимир Владимирович, пообещав переговорить с женщиной лично.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что мешает повышению пенсий россиян.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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Гость
да какой дворец? Ты хоть изучи чей он, а потом что то говори. А так из-за таких тупых, начинаются акции
Видимо ты изучил и все знаешь.... и про всех)))
Людмила
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чиновников надо менять срочно.они ставят ножку Путину и все валят на него и грабят народ.ЗАЖРАЛИСЬ!!! куда ни обратись за помощью.везде говорят. НЕТ ДЕНЕГ.обращаитесь к ПУТИНУ, а сами эти деньги делят между собои и простому народу нет помощи ни какои.
Антимайдан
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Гость
Чего так удивляться то, все деньги ушли на дворец!
<цензура>-<цензура>-<цензура>-к !!!!!!!!!
Гость
Ответить
Гость
Чего так удивляться то, все деньги ушли на дворец!
да какой дворец? Ты хоть изучи чей он, а потом что то говори. А так из-за таких тупых, начинаются акции
Илья
Ответить
Гость
Чего так удивляться то, все деньги ушли на дворец!
Так ты глуп? Губеры местный бюджет на своих пилят. А до работников мало что доходит. Причем тут дворец?
Гость
Ответить
Чего так удивляться то, все деньги ушли на дворец!
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