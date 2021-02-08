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Российский лидер Владимир Путин поставил перед министром
финансов Антоном Силуановым и министром науки Валерием Фальковым задачу разобраться с
уровнем зарплат научных работников.
На заседании Совета по науке и образованию, устроенном в формате видеоконференции, президент поинтересовался у жительницы Новосибирской области, которая работает в Институте цитологии и генетики СО РАН сколько ей платят. Женщина ответила, что полная ставка – 25 тысяч рублей. Затем глава государства спросил у главы области Андрея Травникова о средней зарплате по региону. По словам губернатора, сумма составляет 39 тысяч рублей.
Путин сразу же набросал цифры на листке бумаги и после подсчетов усмехнулся, указав, что с учетом всех надбавок у сотрудницы института в таком случае зарплата должна быть почти 80 тысяч.
"Где деньги-то? (…) Где деньги, Зин?"
– обратился президент к Силуанову.
Глава РФ поручил чиновникам подготовить доклады с информацией по выплатам научным сотрудникам.
Кроме того, Путин попросил сотрудницу института, которая рассказала о низкой зарплате, сразу сообщить, если ее будут ущемлять за эти слова.
"Если вас там будут за наш сегодняшний диалог как-то пытаться ущемлять, сразу позвоните в администрацию президента",
– сказал Владимир Владимирович, пообещав переговорить с женщиной лично.
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