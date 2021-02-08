На слушаниях могут заслушать представителя российского концерна

Отчеты российского разработчика ЗРК "Бук" корпорации "Алмаз-Антей" приобщены к делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 года. Такое постановление вынес суд в Гааге, где сегодня возобновились слушания.



Отмечается, что речь идет об исследовании компании повреждений самолета от 2015-2016 гг.

"Суд поручил прокуратуре добавить эти документы к делам всех четырех обвиняемых", – цитирует РИА "Новости" председательствующего судью Хендрика Стинхейса.

Он добавил, что гособвинение не стало возражать против того, чтобы отчет "АлмазАнтея" за 2015-2016 годы были включены в досье.

Об этом ранее просили адвокаты обвиняемого гражданина РФ Олега Пулатова. В документах нашего концерна содержится сравнение повреждений MH17 с результатами испытаний с применением ракеты "Бук", которой, по утверждению следствия, мог быть сбит "Боинг".

Специалиста из "Алмаз-Антея" могут допросить в ходе слушаний, однако нашим экспертам не разрешен доступ к самим обломкам. Одновременно, не исключено, что судебный следователь по собственной инициативе может пригласить тех или иных специалистов на осмотр данных фрагментов, пишет "Интерфакс".

В любом случае, слушания снова отложены, на этот раз до 15 апреля.

Напомним, еще в августе 2020-го тот же Стинхес сообщил, что прокуратура Нидерландов не смогла получить у Совбеза страны данный отчет, поскольку он якобы засекречен.

Также ранее стало известно, что следователи при моделировании лайнера не использовали все имеющиеся в их распоряжении обломки "Боинга". Более того, причастные к расследованию крушения самолета скрыли на территории Нидерландов 18 контейнеров с фрагментами MH17, вывезенных с места падения борта под Донецком.