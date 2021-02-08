"На кроликах экспериментируют меньше": Захарова осадила зарвавшегося Зеленского

"На кроликах экспериментируют меньше": Захарова осадила зарвавшегося Зеленского
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД высмеяла политика после его выпада относительно вакцины РФ

Мария Захарова отреагировала на резкий отказ главы Незалежной от российской вакцины. 

На своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель МИД РФ процитировала высказывание Владимира Зеленского о том, что граждан Украины не будут прививать "Спутником V", поскольку он якобы не имеет подтверждения результативности. 

Особое внимание Захарова уделила фразе, в которой лидер Украины назвал своих граждан "не кроликами", над которыми не собираются ставить эксперименты. 

"На кроликах экспериментируют меньше", – отрезала дипломат.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что Киев не будет закупать российскую вакцину против коронавируса. Украинский лидер подчеркнул, что считает необходимостью обеспечить граждан возможностью привиться против инфекции, однако добавил, что около  50% населения в вакцинацию не верит. 

Также Зеленский добавил, что намерен закупить американский Novavax, который тоже прошел не все стадии клинических испытаний. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Вячеслав Анатольевич
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Давайте не забывать, что у огромного количества россиян на украине родственники, огромное количество украинцев работает в России. Они могут сколько угодно скакать, что украинцы это не русские, но привить их надо, даже исходя из сказанного выше. Значит надо в обход этого клоуна Зеленского и команды.
гость
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крыплый ДИКТАТОР зеля,от делать нечего,выдвинул 30 ГЛАВНЫХ ФОРУМУДАРОВ по мозгам уже так ачумевших хохлов.То ли ещё будя зрада с перемогой маданутым скачкам?!
Гость
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Игнорировать: если бы у Украины были деньги - она бы купила вакцину на Западе. Очевидно, даже спонсоры не дают ей вакцину, так почему же тогда "агрессор"?
Гость
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какие кролики?
одни крысы да свиньи
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