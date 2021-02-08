Официальный представитель МИД высмеяла политика после его выпада относительно вакцины РФ

Мария Захарова отреагировала на резкий отказ главы Незалежной от российской вакцины.

На своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель МИД РФ процитировала высказывание Владимира Зеленского о том, что граждан Украины не будут прививать "Спутником V", поскольку он якобы не имеет подтверждения результативности.

Особое внимание Захарова уделила фразе, в которой лидер Украины назвал своих граждан "не кроликами", над которыми не собираются ставить эксперименты.

"На кроликах экспериментируют меньше", – отрезала дипломат.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что Киев не будет закупать российскую вакцину против коронавируса. Украинский лидер подчеркнул, что считает необходимостью обеспечить граждан возможностью привиться против инфекции, однако добавил, что около 50% населения в вакцинацию не верит.

Также Зеленский добавил, что намерен закупить американский Novavax, который тоже прошел не все стадии клинических испытаний.