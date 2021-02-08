Убирать наклейку необходимо с помощью холодной воды

При покупке новой посуды хозяйки часто сталкиваются с проблемой, что этикетки, приклеенные на дно, часто не хотят отходить, тем самым ухудшая внешний вид тарелок и чашек. Однако есть проверенный способ, который поможет расправиться с такими наклейками на раз-два.

Лучше всего замачивать такие этикетки в холодной воде. Горячую использовать не стоит, поскольку тогда будет сложнее убрать остатки клея. Также не стоит пытаться удалить ценник с помощью железной губки – можно повредить посуду.

После замачивания можно попробовать убрать этикетку. Если отходить наклейка не хочет, тогда на помощь придет обычный фен. Теплый воздух нужно направить на ценник и подождать всего несколько секунд.

После этого этикетка сама отойдет от посуды, оставив минимум следов. Если клей все-таки остался, его можно убрать с помощью жидкости для снятия лака или эфирных масел. Достаточно смочить в средстве ватный диск и немного потереть.

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