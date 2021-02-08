Жителей Подмосковья ждут 30-градусные морозы

Самыми холодными будут вторник и среда

Жителей Подмосковья предупредили о сильном похолодании. В Минтрансе сообщили, что ожидаются морозы до 30-градусов и призвали граждан быть осторожнее.

Самыми холодными, по прогнозам синоптиков, будут 9 и 10 февраля. В эти дни температура может быть даже ниже указанной отметки. Отметим, что такие морозы будут держаться ночью. Днем же будет 12-16 градусов ниже нуля.

На этой неделе также обещают и снегопад. Метель возможна в пятницу, предупреждает минтранс. В ведомстве отметили, что дорожные службы уже привели на усиленный режим работы, пишет сайт "Подмосковье сегодня".


Кристина ЧЕРНИКОВА

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