Пользователей Сети не на шутку перепугал жуткий ролик

В Японии на острое Хоккайдо очевидцам удалось заснять на видео страшные кадры. На них запечатлен олень, рогах которого застряла голова его соперника, которого животное победило в бою.

Видео тут же стало вирусным, распространившись по социальным сетям. А самого оленя тут окрестили "убийцей".

Часть интернет-пользователей посочувствовали животному, другие же отметили, что могли представить себе нечто подобное только в контексте фильмов ужасов, пишет канал "360". Третьи пользователи и вовсе усомнились в том, что видео является правдивым.

Однако не исключено, что олень просто запутался в рогах уже убитого сородича, от которого осталась лишь одна голова.

Ранее "Утро.ру" опубликовало видео, на котором располневшие за зиму медведи гризли с трудом передвигаются. Дикие животные с трудом могли усидеть в реке, а подъем в гору для многих оказался почти непосильной задачей.