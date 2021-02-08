Как в фильмах ужасов: в Японии заметили оленя с оторванной головой на рогах - видео

Как в фильмах ужасов: в Японии заметили оленя с оторванной головой на рогах - видео
Фото: Ivan Kuzmin/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пользователей Сети не на шутку перепугал жуткий ролик

В Японии на острое Хоккайдо очевидцам удалось заснять на видео страшные кадры. На них запечатлен олень, рогах которого застряла голова его соперника, которого животное победило в бою. 

Видео тут же стало вирусным, распространившись по социальным сетям. А самого оленя тут окрестили "убийцей". 

Часть интернет-пользователей посочувствовали животному, другие же отметили, что могли представить себе нечто подобное только в контексте фильмов ужасов, пишет канал "360". Третьи пользователи и вовсе усомнились в том, что видео является правдивым. 

Однако не исключено, что олень просто запутался в рогах уже убитого сородича, от которого осталась лишь одна голова. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало видео, на котором располневшие за зиму медведи гризли с трудом передвигаются. Дикие животные с трудом могли усидеть в реке, а подъем в гору для многих оказался почти непосильной задачей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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