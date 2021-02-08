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В Японии на острое Хоккайдо очевидцам удалось заснять на видео страшные кадры. На них запечатлен олень, рогах которого застряла голова его соперника, которого животное победило в бою.
Видео тут же стало вирусным, распространившись по социальным сетям. А самого оленя тут окрестили "убийцей".
Часть интернет-пользователей посочувствовали животному, другие же отметили, что могли представить себе нечто подобное только в контексте фильмов ужасов, пишет канал "360". Третьи пользователи и вовсе усомнились в том, что видео является правдивым.
Однако не исключено, что олень просто запутался в рогах уже убитого сородича, от которого осталась лишь одна голова.
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