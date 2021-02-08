Для своей программы партия "Новые люди" намерена собрать лучшие идеи со всей России

Специальный марафон начнется уже 12 февраля

Об этом объявил основатель "Новых людей" Алексей Нечаев. Речь идет о марафоне идей, поделился политик. Во время поездки в Казань он особо подчеркнул, что партии важно, что думают россияне, что их тревожит, какие проблемы необходимо решить в разных уголках нашей страны – регионах, городах.

Нечаев заверил, что после отбора лучшие идеи и предложения обязательно включат в программу партии "Новые люди". Об этом говорится в официальном телеграм-канале.

Чтобы принять участие в марафоне идей, нужно записать видео или опубликовать пост в социальных сетях и поставить хештег #брейншторм_новые_люди. Есть и другой способ – можно заполнить заявку на сайте.

Лучшие предложения не только включат в программу "Новых людей". Их авторы также будут бороться и за денежный приз. Так, в каждом из российских регионов на воплощение проектов в жизнь их авторам выделят по 300 тысяч рублей.

В первые весенние месяцы, в марте и апреле, по всей стране стартуют конференции. Мероприятия запланированы в 70 российских регионах. Предполагается, что тогда и определятся авторы лучших предложений. Оценивать идеи россиян будут председатель партии, эксперты, а также члены центрального совета и лидеры общественного мнения.