Для своей программы партия "Новые люди" намерена собрать лучшие идеи со всей России

Для своей программы партия "Новые люди" намерена собрать лучшие идеи со всей России
Специальный марафон начнется уже 12 февраля

Об этом объявил основатель "Новых людей" Алексей Нечаев. Речь идет о марафоне идей, поделился политик. Во время поездки в Казань он особо подчеркнул, что партии важно, что думают россияне, что их тревожит, какие проблемы необходимо решить в разных уголках нашей страны – регионах, городах.

Нечаев заверил, что после отбора лучшие идеи и предложения обязательно включат в программу партии "Новые люди". Об этом говорится в официальном телеграм-канале.

Чтобы принять участие в марафоне идей, нужно записать видео или опубликовать пост в социальных сетях и поставить хештег #брейншторм_новые_люди. Есть и другой способ – можно заполнить заявку на сайте.

Лучшие предложения не только включат в программу "Новых людей". Их авторы также будут бороться и за денежный приз. Так, в каждом из российских регионов на воплощение проектов в жизнь их авторам выделят по 300 тысяч рублей.

В первые весенние месяцы, в марте и апреле, по всей стране стартуют конференции. Мероприятия запланированы в 70 российских регионах. Предполагается, что тогда и определятся авторы лучших предложений. Оценивать идеи россиян будут председатель партии, эксперты, а также члены центрального совета и лидеры общественного мнения.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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