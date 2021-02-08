Украинская медицина оказалась на грани катастрофы

Украинская медицина оказалась на грани катастрофы
Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Незалежной скоро некому будет лечить туберкулезных больных

На Украине скоро дефицит врачей превратится в катастрофу. Персонал больниц стремительно стареет, а молодых кадров не предвидится. Так, возраст медиков в противотуберкулезной службе страны приближается к 60 годам и не за горами тот момент, когда лечить больных просто будет некому. С таким предупреждением к властям выступил сегодня президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

"К сожалению, мы приближаемся к катастрофе. Когда мы говорим о том, что медработников, медсестер все меньше – это факт. Средний возраст врачей в противотуберкулезной службе приближается к 60 годам", – цитирует эксперта "ПолитНавигатор".

По его словам, в ближайшее время здравоохранение соборной столкнется с тем, что все пожилые врачи уйдут на пенсию ("не уедут в эмиграцию") и больные туберкулезом останутся наедине со своим недугом.

"Это колоссальная проблема. Никто – ни семейный врач, ни кардиолог – не пойдет лечить туберкулез. И это – катастрофа", – констатировал Сердюк.

Напомним, на Украине в рамках реформы здравоохранения и оптимизации финансирования, запущенных еще при экс-президенте Петре Порошенко, закрываются тубдиспансеры и психбольницы. В местном Минздраве решили, что больных туберкулезом и психические заболевания можно лечить амбулаторно, под присмотром семейного врача.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Гость
Конечно, лучше дома лечить чахоточных и психических
Тем более, что Украина это теперь один большой дурдом с инфекционными больными
Это Вам Соловьев начирикал?
Гость
Ответить
Автор, а как дела в России по этой проблеме? Наверное лучше чем во всем мире? Да?
Гость
Ответить
Конечно, лучше дома лечить чахоточных и психических
Тем более, что Украина это теперь один большой дурдом с инфекционными больными
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