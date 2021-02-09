Британцы назвали причину интереса Германии к российской вакцине от COVID-19

Британцы назвали причину интереса Германии к российской вакцине от COVID-19
Фото: Константин Морозов, пресс-служба министерства обороны РФ/АГН Москва
В Евросоюзе случилась катастрофа с распространением препаратов от коронавируса

Интерес Германии к российской вакцине от инфекции из Китая "Спутник V" вполне закономерен. К такому выводу пришел британский журнал Spectator.

Обозреватель издания Константин Экнер отмечает, что в Европе есть три вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Однако у первой и последней оказались проблемы с поставками, к тому же ситуацию сопровождают политические просчеты. Автор указывает, что к препарату AstraZeneca европейский регулятор относится осторожно до сих пор. Ведь недавно выяснилось, что он не так эффективен против штамма, обнаруженного в южной Африке. 

На этом фоне, как пишет публицист, в самом авторитетном медицинском журнале Lancet совсем недавно появилась статья о результатах III фазы клинических исследований "Спутника V", которые доказали эффективность препарата в 91,6%, пишет телеканал "360". Это вызвало ажиотаж в ФРГ. 

Экнер указывает на то, что немцы недовольны медленной вакцинацией, ведь прививки делают лишь тем, кто младше 65 лет. Появление же еще одного препарата только ускорит этот процесс, чему они были бы рады. 

В последнее время на Западе заметно меняется отношение к российской разработке. И в Европе, и в США приходят к выводу, что Россия стала лидером и победителем в вакцинации против COVID-19.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
ГОСПОДЬ ЛЮБИТ РОССИЮ, он ей поможет во всём !!!!!!!
На Бога надейся - и сам не плошай.
В.В.Воронцов
Ответить
***
Я из повиновения вышел
За флажки - жажда жизни сильней!...
***
Гость
Ответить
ГОСПОДЬ ЛЮБИТ РОССИЮ, он ей поможет во всём !!!!!!!
1
новости партнеров

Стало известно о сроках укладки труб "Северного потока-2" на Балтике

На море осталось достроить чуть менее 150 километров газопровода

"Где деньги, Зин?" - Путин озадачил Силуанова и Фалькова

Президента насмешили озвученные чиновниками суммы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1437 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей