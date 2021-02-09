В Евросоюзе случилась катастрофа с распространением препаратов от коронавируса

Интерес Германии к российской вакцине от инфекции из Китая "Спутник V" вполне закономерен. К такому выводу пришел британский журнал Spectator.

Обозреватель издания Константин Экнер отмечает, что в Европе есть три вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Однако у первой и последней оказались проблемы с поставками, к тому же ситуацию сопровождают политические просчеты. Автор указывает, что к препарату AstraZeneca европейский регулятор относится осторожно до сих пор. Ведь недавно выяснилось, что он не так эффективен против штамма, обнаруженного в южной Африке.

На этом фоне, как пишет публицист, в самом авторитетном медицинском журнале Lancet совсем недавно появилась статья о результатах III фазы клинических исследований "Спутника V", которые доказали эффективность препарата в 91,6%, пишет телеканал "360". Это вызвало ажиотаж в ФРГ.

Экнер указывает на то, что немцы недовольны медленной вакцинацией, ведь прививки делают лишь тем, кто младше 65 лет. Появление же еще одного препарата только ускорит этот процесс, чему они были бы рады.

В последнее время на Западе заметно меняется отношение к российской разработке. И в Европе, и в США приходят к выводу, что Россия стала лидером и победителем в вакцинации против COVID-19.