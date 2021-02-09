В России придумали способ защитить пенсионеров от мошенников

В России придумали способ защитить пенсионеров от мошенников
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пожилых граждан могут ограничить в возможностях онлайн-переводов для безопасности

Представители ОНФ выступили с предложением о мерах, которые, по мнению организации, поспособствуют обеспечению финансовой безопасности для пожилых категорий россиян. Как считают общественники, отказ от онлайн-платежей и переводов в Центробанк сможет снизить количество совершаемых преступлений с хищением средств.

В ОНФ предлагают ввести опцию для добровольного отказа от онлайн-переводов и платежей, которую можно подключить, написав соответствующее заявление. Фактически пожилых россиян могут наделить правом отказа от функций повышенного риска, использование которых нередко приводит краже денежных средств со стороны мошенников.

Так, по мнению общественников, пожилые люди могут ограничиться лишь возможностью снятия наличных средств, совершением оплаты в стационарных магазинах и входящих переводах. Для реализации предлагаемого решения не потребуется больших расходов. В ОНФ уверены, что таким образом количество преступление будет снижено в самые короткие сроки.

Другим вариантом в "Общероссийском Народном Фронте" считают возможность подать заявление мобильному оператору о запрете на получение СМС-оповещения с кодами для перевода.

Как отмечают "Известия", за прошлогодний период всего со счетов граждан было похищено 66 млрд рублей. В 60% случаев жертвами становились люди возрастом от 50 до 80 лет.

Ранее вице-президент "Опоры России" Павел Сигал рассказал об уловках мошенников с помощью номеров СНИЛС.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Стало известно о сроках укладки труб "Северного потока-2" на Балтике

На море осталось достроить чуть менее 150 километров газопровода

"Где деньги, Зин?" - Путин озадачил Силуанова и Фалькова

Президента насмешили озвученные чиновниками суммы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1437 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей