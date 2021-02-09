Пожилых граждан могут ограничить в возможностях онлайн-переводов для безопасности

Представители ОНФ выступили с предложением о мерах, которые, по мнению организации, поспособствуют обеспечению финансовой безопасности для пожилых категорий россиян. Как считают общественники, отказ от онлайн-платежей и переводов в Центробанк сможет снизить количество совершаемых преступлений с хищением средств.

В ОНФ предлагают ввести опцию для добровольного отказа от онлайн-переводов и платежей, которую можно подключить, написав соответствующее заявление. Фактически пожилых россиян могут наделить правом отказа от функций повышенного риска, использование которых нередко приводит краже денежных средств со стороны мошенников.

Так, по мнению общественников, пожилые люди могут ограничиться лишь возможностью снятия наличных средств, совершением оплаты в стационарных магазинах и входящих переводах. Для реализации предлагаемого решения не потребуется больших расходов. В ОНФ уверены, что таким образом количество преступление будет снижено в самые короткие сроки.

Другим вариантом в "Общероссийском Народном Фронте" считают возможность подать заявление мобильному оператору о запрете на получение СМС-оповещения с кодами для перевода.

Как отмечают "Известия", за прошлогодний период всего со счетов граждан было похищено 66 млрд рублей. В 60% случаев жертвами становились люди возрастом от 50 до 80 лет.

Ранее вице-президент "Опоры России" Павел Сигал рассказал об уловках мошенников с помощью номеров СНИЛС.