Школа нянь в Москве пользуется популярностью у мужчин

Родители охотно берут сертифицированных помощников для присмотра за детьми

В столичном центре занятости "Моя карьера" начался новый набор на бесплатное обучение в "Школе подготовки нянь". Заниматься с обучающимися будут психологи, медики, специалисты по работе с особенными детьми. Стать участником программы может любой желающий, запись открыта до 15 февраля.

Организаторы курсов отмечают, что большой интерес к программе проявляют мужчины. Уже сейчас представители сильного пола в Москве занимают в традиционно женской сфере присмотра за детьми 30%. Причем родители с большой охотой берут на работу няней мужчину.

По словам основателя и руководителя партнерского сервиса "Бабушка на час" Наталии Линьковой, возраст тут не играет роли.

"Раньше в гувернеры шли мужчины постарше, а теперь среди нянь встречаются и студенты, и недавние выпускники вузов",

– рассказала Линькова. Она отметила, что средний заработок нянь в Москве – 350 рублей в час или 60 тысяч в месяц при работе целый день. Для молодых людей это отличное подспорье, особенно когда няня требуется в определенные дни, например, для сопровождения ребенка на занятия.

Кстати, в этом году в программу "Школы нянь" добавлен новый курс – "Автоняня". Он рассчитан на людей, имеющих автомобиль: на занятиях их научат правилам работы с детьми во время поездок. Такие услуги довольно востребованы, и тут на первый план как раз выходят мужчины, ведь многие женщины за 50 лет, которые обычно и идут в няни, не водят машину.

По итогам занятий и экзаменов студенты "Школы нянь" получат сертификаты, что повысит их шанс на трудоустройство. Возраст "абитуриентов" не ограничен. Обучение будет организовано как в онлайн, так и в офлайн формате. К примеру, людям старше 60 лет предлагается пройти курс полностью дистанционно.

В июне эксперты центра "Моя карьера" проведут для всех выпускников школы нянь специальные тренинги, посвященные вопросам самозанятости. Слушателей научат составлять договор на оказание услуг и объяснят, как правильно зарегистрироваться в качестве самозанятого.