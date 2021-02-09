Чучело зимы сожгут через месяц с лишним

Масленицу принято отмечать спустя две недели после начала календарной весны. В наступившем году праздник продлится с 8 по 14 марта. Затем у православных будет восемь недель строжайшего поста – до Пасхи.

Через месяц с лишним чучело зимы будет сожжено. Тем самым в нашей стране распрощаются с наиболее холодным временем года.

У этого праздника в России, как и у любого, есть свои традиции и обычаи. О них расскажем подробнее.

Обычаи и традиции на Масленицу

Самым известным и любимым считается на Масленицу приготовление и поедание блинов. Также популярными являются заключительные массовые гуляния и проводы зимы.

На Руси чучело, символизирующее студеное время года, сжигали, чтобы пеплом удобрить почву. Наши предки верили, что после этого земля станет очень плодородной.

Еще на праздничной неделе готовили молодых людей и девушек к браку. Каждый день был посвящен семейным посиделкам и имел свое название.

В понедельник устраивали встречи сватов – они должны были назвать место свадебного веселья. Говорили, что это время – встреча Масленицы.

Во вторник проводили смотрины невест. Приглянувшихся девиц после Пасхи отдавали замуж. Этот день именовали "Заигрыши". Люди веселились, лакомились блинами и катались с горок.

Среду называли Лакомкой. Женатые мужчины посещали матерей своих жен. Тещам полагалось щедро угощать зятей блинами, показывая этим свое доброе отношение к ним. В четверг, на "Тещины вечерки", родительницы сами приходили в дом к детям и ели блины своих дочерей.

На "Золовкины посиделки", в пятницу и субботу, молодые дамы приглашали сестер и других родственников своих мужей в гости. Главным блюдом во время застолья были все те же блины.

Последний день недели – воскресенье – на Масленицу именовали Прощеным. В это время сжигали чучело зимы и вспоминали умерших. Также было принято просить прощения друг у друга.

Ранее "Утро.ру" писало об основных запретах на Масленицу. В течение семи дней христиане должня соблюдать несколько правил, чтобы правильно встретить Великий пост.