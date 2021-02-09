Крепкие морозы вернутся в Россию - синоптик

Температура воздуха будет чуть выше прежней

Морозы еще вернутся в Россию. Они будут не такими, как до этого, но тоже сильными. Такое вполне возможно, предупредил глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

Он дал понять, что допускает возможность повторения стужи. И, напомнив о самом холодном феврале в 2006 году, добавил, что можно рассчитывать на повторение.

На вопрос, можно ли надеяться на "последний аккорд зимы", главный синоптик страны ответил РИА "Новости": есть вероятность "рассчитывать, что еще будет аккорд". Утверждать наверняка он не стал и отметил, что похолодание может быть, хотя и не такое, как прежде.

Оттепель будет сменяться морозами не раз. И это указывает на неоднородность погоды, что сулит еще одно серьезное похолодание, выразил мнение Вильфанд, передает RT

Ранее жителям центра России предсказали резкое понижение температуры воздуха на неделе с 8 по 14 февраля. По данным синоптиков, начиная с понедельника в Московском регионе столбики термометров будут снижаться не менее чем на три – четыре градуса и достигнут отметки -23°C.

Полина ДОРОЖКИНА

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