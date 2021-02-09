Еще 16: Латвия продолжает расправу над российскими каналами

Еще 16: Латвия продолжает расправу над российскими каналами
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
С начала февраля более 20 СМИ убрали из сетки вещания

Запрет российских телеканалов в Латвии продолжается. 10 февраля список ранее заблокированных Национальным советом по электронным СМИ пополнят еще 16. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"РЕН ТВ Балтия", "НТВ Мир Балтия", "Киномикс" и еще ряд других каналов на территории Республики ретранслировать больше не будут. Это решение Совет объяснил отсутствием информации о представителях этих СМИ, которые могли бы дать согласие от имени владельца на продлении вещания. Сообщение опубликовано на сайте NEPLP.

Ранее в Латвии из сетки вещания убрали сначала пять, а затем еще один российский телеканал. Глава Совета Ивар Аболиньш подчеркнул, что Республика намерена защищать свое информационное поле.

В нашей стране подобные решения расценивают как проявление цензуры из-за русофобской политики. Рига таким образом все больше портит отношения с Москвой, что может обернуться для нее весьма негативными последствиями.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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Постоянно пугают негативными последствиями. А реально ничего не делают.
Гостяра
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Давно , давным - давно пора прервать абсолютно все отношения с ними , в т.ч. дипломатические , церемониться с американскими шестерками - это показывать собственную слабость.
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