С начала февраля более 20 СМИ убрали из сетки вещания

Запрет российских телеканалов в Латвии продолжается. 10 февраля список ранее заблокированных Национальным советом по электронным СМИ пополнят еще 16. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"РЕН ТВ Балтия", "НТВ Мир Балтия", "Киномикс" и еще ряд других каналов на территории Республики ретранслировать больше не будут. Это решение Совет объяснил отсутствием информации о представителях этих СМИ, которые могли бы дать согласие от имени владельца на продлении вещания. Сообщение опубликовано на сайте NEPLP.

Ранее в Латвии из сетки вещания убрали сначала пять, а затем еще один российский телеканал. Глава Совета Ивар Аболиньш подчеркнул, что Республика намерена защищать свое информационное поле.

В нашей стране подобные решения расценивают как проявление цензуры из-за русофобской политики. Рига таким образом все больше портит отношения с Москвой, что может обернуться для нее весьма негативными последствиями.