Игорь Ашурбейли рассказал о попытке захвата Александровского подворья в Иерусалиме

Произошедшее - это открытая демонстрация крайнего неуважения к решениям судебных и иных органов госуправления Израиля

Вот уже чуть более года Александровское подворье в Старом городе Иерусалима находится в центре внимания широкой общественности, а также служит предлогом для громких заявлений и скандальных заголовков в международной прессе. В центр повышенного внимания это историческое место и расположенный на нем археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, церковь святого Александра Невского, археологические раскопки, небольшой музей и другие достопримечательности, попало сразу после того, как Израиль зарегистрировал права собственности на подворье за Россией. Председатель Совета Императорского Православного Палестинского Общества в Государстве Израиль Игорь Ашурбейли подробно рассказал в израильском еженедельнике "Глобус" об истории Александровского подворья, о нынешнем его состоянии и о возможных перспективах развития.

О ПОПЫТКЕ ЗАХВАТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПОДВОРЬЯ

13 января этого года произошло абсолютно кощунственное и хулиганское, на мой взгляд, действие со стороны представителей Русской Православной церкви заграницей (РПЦЗ), штаб-квартира которой располагается в Нью-Йорке. Ни в коем случае нельзя путать ее с единой Русской Православной церковью (РПЦ) с центром в Москве. Священнослужители, которых мне уже сложно называть таковыми после их поступка, Роман (Гультяев), Герасим и Авенир ворвались на территорию Святого места – Александровского подворья, расположенного буквально в нескольких шагах от Храма Гроба Господня, несмотря на протесты находящихся там сестер. Заметьте, что подворье было закрыто для посещений в связи с пандемией. Этим они не ограничились. Был взломан замок в двери находящегося внутри древнего Храма Александра Невского, куда и проникли захватчики.

Не буду комментировать их безобразное поведение – есть соответствующие видеозаписи.

Вывести их смог только вызванный наряд израильской полиции. Из полицейского участка вызволял своего подопечного сам начальник Миссии РПЦЗ в Израиле архимандрит Роман (Красовский).

Теперь, что касается возможных причин происшедшего. 7 января этого года Окружной суд Иерусалима отказал в апелляции церковным организациям РПЦЗ на решение государственных органов Израиля о регистрации Александровского подворья на имя РФ. По всей вероятности, ответные действия РПЦЗ – это попытка оказания давления на суд и привлечение общественного мнения для разжигания конфликта. На мой личный взгляд – это проявление полного неуважения к решениям израильского суда и других органов государственного управления, имеющих отношение к этому вопросу. Особо отмечу, что нашими оппонентами в деле по регистрации и передаче подворья в руки Российской Федерации являются и те, к кому ворвались церковнослужители РПЦЗ – незаконно занимающая Александровское подворье группа лиц с непонятным статусом и отсутствием каких-либо прав. Но мы уважаем законы страны, в которой находимся, и с нетерпением ждем окончательного вердикта суда. До этого момента мы, к сожалению, не можем вмешиваться в ситуацию, однако МИД России, Председатель ИППО Сергей Степашин и я сделали соответствующие официальные заявления, осуждающие происшедшее.

О РЕШЕНИИ ИЗРАИЛЯ ПЕРЕДАТЬ ПОДВОРЬЕ В СОБСТВЕННОСТЬ РФ

30 декабря 2019 года, израильский Регистратор по делам недвижимости Иерусалимского округа открыто опубликовал информацию о регистрации Александровского подворья на имя РФ, о чем и сообщили позднее СМИ. Эта регистрация и по сей день остается в силе. Другой вопрос, что после этого находящаяся на незаконных основаниях в Александровском подворье группа людей, возглавляемая неким Гофманом – гражданином Германии, подала возражения в суд. Аналогичные возражения были направлены и со стороны РПЦЗ в Государстве Израиль, а также со стороны их начальства в Америке (как правило, все это немногочисленные потомки бывших российских послереволюционных эмигрантов). С тех пор начались обычные рутинные процедуры рассмотрения этих возражений в судебных инстанциях. Работают адвокаты всех сторон. Это нормальный процесс в соответствии с законодательством Израиля, который длится уже более года, и мы законопослушно ждем его результатов.

О РЕАКЦИИ ПОСОЛЬСТВА РФ

России нет никакой необходимости в оказании какого бы то ни было давления. Заявление от Российской Федерации о возобновлении регистрации права собственности подано на совершенно законных основаниях. Документы по регистрации тщательно проверены регистрационными израильскими инстанциями. Регистрация завершена в соответствии с решением министерства юстиции Израиля.



Мы ждем, повторюсь, окончательного решения израильского суда. И, конечно же, будем предпринимать все законные усилия для защиты имущественных интересов России. А как же иначе?!

О ЧЕТЫРЕХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЮЩИХ ПРАВА НА ПОДВОРЬЕ

Свои права на Александровское подворье предъявляют сразу четыре организации с очень похожими названиями. В 1996 году в ходе подобного же спора израильский суд вынес довольно неожиданное решение, разделив спорные земли и недвижимость между всеми участниками спора.

На самом деле арбитражный суд 1996 года не является прецедентом для нашего и любого другого случая. И никакого решения о разделе недвижимости и земли, находящихся в собственности России, не было принято. Решение заключалось лишь в том, что между несколькими эмигрантскими организациями, провозгласившими себя наследниками Российской Империи, был достигнут договор по их взаимным претензиям. Разумеется, что ни Россия, ни Русская Православная церковь и ни Императорское Православное Палестинское Общество никакого участия в этом споре не принимали. А указанные организации решили тихо "поделить" между собой объекты недвижимости и права на них, без каких-либо правовых и моральных оснований. Важно отметить, что арбитр, адвокат Игаль Арнон, который рассматривал дело, не вынес никакого решения относительно прав собственности, о чем, почему-то забывают наши оппоненты.





Что касается "похожести" названий этих организаций, то существует лишь одно историческое Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО), созданное российским императором Александром III в России 139 лет назад. Первым его председателем стал Великий князь Сергей Романов, дядя Николая II. В честь него названо Сергиевское подворье, построенное в Иерусалиме на его средства. После трагической гибели Сергея Романова общество возглавила его супруга, родная сестра последней российской Императрицы – Елизавета, в честь которой названо Елизаветинское подворье, что прямо напротив Сергиевского. В настоящее время ИППО возглавляет экс-премьер-министр России Сергей Степашин. Именно это единственное ИППО в 2005 году получило официальный статус международной организации, после того как было зарегистрировано при ООН. И именно это ИППО официально зарегистрировано в Израиле, где я и избран как его председатель.

Что касается других организаций, использующих наше законное название, то это на сегодняшний день простые самозванцы.

Да, после революции 1917 года ряд членов ИППО, эмигрировавших в разные страны, создали свои осколки ИППО, и они действительно заслуживают уважения. Но те, кто сегодня пытается прибрать к рукам известный бренд, преследуют лишь чисто коммерческий интерес и никакого отношения к уважаемым эмигрантам столетнего прошлого не имеют. Кстати, ни одна из этих псевдоорганизаций так и не зарегистрирована в юрисдикции Государства Израиль.

О ПРЕДМЕТЕ СПОРА В ДЕЛЕ

Предметом не спора, а попыток незаконного захвата имущества, принадлежащего Российской Федерации, является, конечно, весь земельно-имущественный комплекс, называемый в целом Александровским подворьем. Чрезвычайно интересным является тот факт, что этот комплекс был впервые юридически оформлен в соответствии с действующим израильским законодательством именно специалистами нашего ИППО совместно с израильскими адвокатами и официальными государственными представителями Российской Федерации. Было проведено межевание, согласование всех границ с соседями и в результате израильскими властями в 2016 году был оформлена кадастровая регистрация Александровского подворья с присвоением соответствующих регистрационных номеров по "гуш" и "хелька".

ЗДАНИЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ИЗРАИЛЯ?

Это, конечно же, не так. Никогда, ни во времена Османского периода, ни во времена Английского мандата, ни позднее, вплоть по настоящее время, Александровское подворье не принадлежало никому, кроме России в различных ее ипостасях. Именно поэтому речь идет не о каком-то "возврате" или "передаче" Александровского подворья России, а о перерегистрации ее исконных законных имущественных прав. Соответствующие официальные документы различных исторических периодов, кропотливо найденных по всему миру, и легли в основу обращения РФ о перерегистрации ее прав. Поэтому общественность может быть абсолютно спокойна.

Ни одного квадратного сантиметра и ни одного кирпича Израиль не теряет. Речь идет об историческом российском объекте, построенном русскими царями в период 1891-1896 годов.

О ПОДОБНЫХ ПРЕЦЕНДЕНТАХ

В истории новейших российско-израильских отношений уже есть примеры возврата Израилем России земель и построек, в частности – Сергиевского подворья в Иерусалиме в 2008 году.

Сравнение Сергиевского и Александровского подворий с юридической точки зрения абсолютно неприемлемо. В отличие от Александровского подворья, которое исторически и юридически находилось в собственности российского государства, совсем не так обстояло дело с Сергиевским подворьем. Сергиевское подворье, построенное в 1886-1890 годах на средства ИППО, как и некоторые другие российские объекты на территории Палестины Османского периода, действительно перешло в управление израильского государства. В 2008 году, в результате переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, было подписано соответствующее межправительственное соглашение, и Сергиевское подворье было вновь передано в собственность РФ. Одним из условий (было и много других) было полное восстановление исторического облика подворья и его капитальный ремонт. На протяжении ряда лет российский бюджет вкладывал весьма значительные средства, и в 2017 году, спустя 100 лет забвения, Сергиевское подворье было вновь торжественно открыто и засияло своим прежним светом. Думаю, что это решение было обоюдовыгодным. Россия вернула место своего исторического присутствия, которое сейчас, как и в прежние времена, управляется ИППО. Израиль получил архитектурную, культурную и туристическую жемчужину в центре Иерусалима, которая пользуется большой популярности среди жителей города. Ну и весомые ежегодные налоги, среди которых только муниципальные платежи составляют около 100 тысяч долларов в год.

О ВЛИЯНИИ ДЕЛА НААМЫ ИССАХАР НА РЕШЕНИЕ О ПОДВОРЬЕ

В декабре 2019-го, сообщение об ожидаемой передаче России Александровского подворья сопровождалось громкой сенсацией: ценой сделки, якобы, стало освобождение из российской тюрьмы и возвращение на родину Наамы Иссахар – 25-летней израильтянки, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Однако, Наама давно дома, а решение вопроса с подворьем пока затягивается.

Мне очень обидно было читать такие материалы в прессе. Они, конечно же, совершенно не соответствуют действительности. И Вы правы – не было никакой сенсации, а были попытки ряда недобросовестных журналистов высосать ее из их собственных пальцев. Давайте взглянем на факты. Визит Владимира Путина и последовавшее позднее освобождение этой девушки состоялся 23 января 2020 года. А публикация решения Регистратора по делам недвижимости Иерусалимского округа о регистрации прав собственности на Александровское подворье было еще 30 декабря 2019 года. Этому решению предшествовали целых шесть долгих лет огромного труда работа целой команды международных специалистов, возглавляемых мною и известным израильским адвокатом Борисом Лемпером. Множество томов первичных документов, десятки посещенных архивов в разных странах, месяцы и годы напряженной работы, в том числе с министерством юстиции Израиля, на многочисленные вопросы, замечания и дополнительные требования которого нами были подготовлены и даны исчерпывающие ответы. Конечно, после всего этого долгого предшествующего решению Регистратора периода крайне неприятно было слышать о связи этого события, пришедшегося на 30 декабря 2019 года с последующим гораздо позже за этим возвращением израильской девушки.

Что же касается якобы "нарушений договоренностей со стороны Израиля", то это как надо не уважать собственную страну, чтобы даже предполагать такое.

О ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ ПОДВОРЬЯ

Подворье будет заниматься тем, чем оно и должно – быть открытым, принимать православных паломников и других христиан и гостей. Ведь на территории подворья находится не только православный храм Александра Невского, но одна из главных святынь всего христианства – Порог Судных Врат. Принимать туристов вне зависимости от их вероисповедания и при этом с бесплатным входом для всех. В храме возобновятся службы Русской Духовной Миссии. Необходимо будет также побеспокоиться о мерах по сохранности религиозных, культурных и исторических артефактов и об обеспечении надежной защиты подворья и находящихся в нем людей от событий вроде 13 января этого года. В общем все будет только лучше к всеобщему благу. Так мне видится.