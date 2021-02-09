В Сети появился кадр с белорусским лидером в молодости

За десятки лет усы Александра Лукашенко стали визитной карточной политика. Некоторые не только никогда не видели лидера Белоруссии без растительности на лице, но и представляют это с трудом. Пресс-служба президента опубликовала уникальное фото, благодаря которому можно взглянуть на Лукашенко в другом образе.

Сегодня в Белоруссии запустили новый сайт, посвященный политику, который от огромного наплыва посетителей не справился с нагрузкой и "лег". На портале появились разделы, где читатели могут узнать больше о личной жизни президента: семье и увлечениях. Именно там и разместили архивный снимок Лукашенко, на котором он предстал в необычном виде – без усов. Рядом с политиком запечатлен ребенок, но кто он, не уточняется.

На сайте написано, что у президента большая семья: трое сыновей и семеро внуков. А вот о супруге Галине или матери младшего наследника Николая информации нет, пишет "Комсомольская правда".

Прозвище "Батька", усы, любовь к хоккею – все это составляет неотъемлемую часть образа Лукашенко, да и в принципе стало неким "брендом для Беларуси", отмечает "РБК Стиль". Растительности на лице политика даже посвящены аккаунты в соцсетях.

Ранее "Утро.ру" составило подборку самых смешных мемов прошлого года, героем одного из которых стал Лукашенко.