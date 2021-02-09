На аргументы российской стороны "независимые эксперты" в Нидерландах закрыли глаза

Решение Гааги снять с Киева ответственность за крушение малайзийского "Боинга" в Донбассе свидетельствует о том, что правительство Нидерландов готово закрывать глаза на все прегрешения украинских "подопечных". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Нидерландах заявили о прекращении расследования ответственности властей Украины в крушении рейса MH17. По их оценке, оснований для обвинений в адрес Киева нет, поскольку там "не осознавали" угрозы для гражданской авиации, маршруты которой проходили над Донбассом.

"Простите, а как же многочисленные заявления украинских военных о якобы имеющихся у ополченцев средств ПВО, а что насчет сбитых накануне самолетов ВСУ?",

– указала Захарова. Она отметила, что об этом гаагские эксперты не распространяются. Более того, сами они не соотнесли действия украинских властей с правилами ИКАО, а предоставленные российской стороной факты нарушений Киевом в Нидерландах попросту проигнорировали.

Малайзийский Boeing, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, рухнул 17 июля 2014 г. под Донецком. Погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, которые якобы сбили самолет из российского ЗРК "Бук".

Суд по этому делу начался в Нидерландах в марте 2020 года. Спустя несколько месяцев разбирательств судьи согласились приобщить к делу отчеты российского разработчика ЗРК "Бук" корпорации "Алмаз-Антей", но допускать представителя концерна к обломкам самолета не стали.

При этом, по оценке независимых экспертов, следователи скрыли важные улики при подготовке процесса.