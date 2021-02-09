Пригожин отреагировал на размещение ЛГБТ-флагов на зданиях посольств США

Пригожин отреагировал на размещение ЛГБТ-флагов на зданиях посольств США
Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новый госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запрет администрации экс-президента Дональда Трампа на размещение радужных флагов на фасаде зданий американских посольств

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал произошедшее в своем Telegram-канале.

По словам Евгения Пригожина, данное решение можно расценивать как "политический каминг-аут". Предприниматель отметил, что теперь при официальных встречах с представителями США "чрезвычайно важно не только никогда не поворачиваться к ним спиной, но и держать штаны обеими руками".

Бизнесмен подчеркнул, что с позицией нового президента Америки Джо Байдена согласятся далеко не многие. Ведь радужные флаги будут подняты не только в Америке. Это коснется и других стран.

Так, например, летом прошлого года на здании американского посольства в Москве поднятие радужного флага буквально, возмутило россиян. Произошедшее назвали агрессивной пропагандой и открытой провокацией.

"Мы, гетеросексуалы, в шоке! Символично, что флаги ЛГБТ будут подняты не только в Америке, но и во всем мире. Нидерланды, Франция, Великобритания, Германия и все другие либеральные страны – наклонитесь, Байден идет и несет с собой знамя демократии",

– заметил петербургский предприниматель. 

Отдел информации

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Амиерика - страна 3,14дарасов! )))
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