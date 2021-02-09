В России наблюдается большая потребность в интернет-специалистах – Кириенко

В России наблюдается большая потребность в интернет-специалистах – Кириенко
Сергей Кириенко. Фото: Пресс-служба
Правительство нашей страны уделяет немалое внимание развитию цифровизации

В столице сегодня прошло установочное заседание экспертного совета конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций".

На брифинге первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко заявил журналистам, что в России сегодня велик спрос на интернет специалистов. Эти выводы подтверждают слова представителей крупнейших российских IT-компаний, отметил он. Каждая выразил готовность пригласить на работу участников конкурса.

Со словами Кириенко согласился вице-премьер Дмитрий Чернышенко, указав на большое внимание, которое российские власти уделяют цифровизации. Нашей стране необходимы профессионалы, работающие с использованием самых современных технологий.

Чернышенко отметил, что конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" – это возможность для специалистов сообщить о себе работодателям и получить хорошие предложения.

Гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель "Лидеров России" Алексей Комиссаров напомнил, что в конкурсе могут принять участие не только главы компаний, эксперты, но и молодые специалисты, в том числе и студенты. У тех, кто еще не определился, есть время – заявку на сайте можно заполнить до 26 февраля. Самое большое число желающих пока наблюдается в Москве. Следом идет Петербург. Много заявок подали и жители Подмосковья, а также Краснодарского края и Свердловской области.

Сергей Кириенко. Фото: Пресс-служба

В комитете Госдумы по информполитике готовы предложить работу финалистам конкурса. Об этом сообщил его глава Александр Хинштейн. Конкурсанты смогут устроиться в аппарат комитета.

Глава организовавшей конкурс компании АНО "Диалог" Алексей Гореславский отдельно отметил, что сейчас востребованы профессионалы, которые занимаются продвижением контента в интернете. Среди них редакторы, райтеры, аналитики и ряд других специалистов.

Как сообщил руководитель экспертного блока Павел Безручко, на этапе, который будет проводиться удаленно, участников протестируют на профессиональные знания и управленческие задатки. На очном этапе конкурсантам воссоздадут условия профессиональной деятельности и оценят, насколько они эффективны в решениях задач вместе с группой коллег.

Конкурс начался 22 января. Его основная задача – найти подающих надежды специалистов в сфере интернет-коммуникаций. Подать заявку могут россияне от 18 лет. Прием завершится 26 февраля.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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