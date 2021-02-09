Способ настолько прост, что справится даже ребенок

Хозяйки часто сталкиваются с тем, что не могут открыть банки с закручивающимися крышками. Иногда для этого прибегают к использованию ножей, поддевая крышку изнутри, кто-то пытается облегчить себе задачу, используя полотенце. Однако первый метод может быть опасен, да и порой можно серьезно повредить крышку, сделав ее непригодной для дальнейшего использования, а на второй способ не всегда хватает сил.

Но есть метод, который поможет справиться даже с самыми плотно закатанными банками на раз-два. Для этого достаточно просто "прокатить" банку крышкой о край стола. Обязательно нужно давить на крышку. Повторять это действие нужно до тех пор, пока не услышите характерный "щелчок". После это банка откроется легко и просто.

Способ хорош тем, что не требует особых усилий, при желании с ним сможет справиться даже ребенок. При этом крышки остаются целыми и не деформируются, а это значит, что в будущем их можно будет использовать для приготовления заготовок.

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