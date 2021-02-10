Что нужно для получения пенсий умерших: новые правила

Что нужно для получения пенсий умерших: новые правила
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заявление на выплаты можно будет подать на расстоянии

В России утвердили новые правила получения пенсий за умерших родственников. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Документ вступит в силу 30 января 2022 года. С этого дня заявление на выплаты или отказ от получения средств можно будет подать в ПФР на расстоянии – онлайн, пишет РИА ФАН.

Внизу такого обращения должна стоять электронная подпись, отмечает URA.RU.

Накануне в Кремле высказались об индексации пенсий работающим пожилым гражданам России.Вариантов решения этого вопроса несколько, пока рассматриваются подготовленные правительством предложения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышению пенсий в России мешают разные "черные полосы", в которые периодически попадает страна, - кризисы в мировой экономике, а также нынешняя пандемия коронавируса. В одночасье "скачкообразно" увеличить выплаты всем пожилым гражданам не возможно, но поэтапно государство над этим работает.

Полина ДОРОЖКИНА

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