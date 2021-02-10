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Жители штата Флорида заметили в небе неопознанный летающий объект, который пролетел у Восточного побережья 9 февраля. Позднее оказалось, что светящееся тело было баллистической ракетой.
Необычная "камета" была на деле ничем иным, как ракетой Trident II, которую военно-морские силы Соединенных Штатов пустили с одной из подводных лодок. Интернет-пользователи активно фотографировали непонятное "НЛО", выкладывая свои публикации в соцсети.
Как отмечает телеканал Fox News, эффектнее всего ракета смотрелась в вечернем небе над гладью океана.
По информации источника, в тот момент военно-морские силы США проводили испытания с применением твердотопливной ракеты Trident II, дальность действия которой превышает 11 тыс. километров. В настоящее время эта "комета" является единственной баллистической ракетой, которую могут использовать американские субмарины.
Family in South Florida just saw a UFO! #UFO #Florida anyone else? pic.twitter.com/Vnm2dCsRKz— mikey (@jirodreams) February 10, 2021
По данным Fox News, подобная ситуация возникает не впервые: несколько лет назад американцы приняли ракету SpaceX за "ядерный инопланетный НЛО из Северной Кореи".
Ранее на Гавайях заявили о появлении НЛО после того, как в небе показался крупногабаритный объект.
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