Устройства лучше размещать в нежилых комнатах

Россиянам рассказали, где нельзя устанавливать роутер в квартире. Опасность связана с тем, что устройство создает вредное излучение, распространяемое в радиусе трех метров.

В эфире радио Sputnik руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев предупредил, что роутер нежелательно размещать в жилых помещениях. Несмотря на то, что современные маршрутизаторы отвечают многим требованиям безопасности, они все равно способны негативно влиять на самочувствие человека.

По словам специалиста, стоит отказаться от установки устройства на рабочем столе, как делают многие. Интернет-соединение действительно будет немного лучше, но все же в приоритете должно оказаться здоровье.

Вторым опасным местом является спальня. Находясь в двух-трех метрах от кровати, роутер напрямую влияет на головной мозг.

"В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг", – подчеркнул Ястребцев.

Эксперт посоветовал располагать маршрутизатор в нежилых помещениях – например, в коридоре. Главное, чтобы устройство находилось на расстоянии в несколько метров от комнат, где вы чаще всего проводите время.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что Wi-Fi-роутеры пагубно влияют на мужское здоровье.