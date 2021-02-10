Рекордный снегопад продлится несколько дней

В ночь на пятницу в московском регионе ожидается сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, он может продлиться до воскресенья – ожидается выпадение до 80% нормы месячных осадков. Снежные сугробы могут вырасти до 50 сантиметров, предупредила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Нас ждут впереди достаточно серьезные испытания непогодой. Уже в ночь с четверга на пятницу природа начнёт испытывать нас на прочность", – рассказала она РИА "Новости".

Она отметила, что снегопад будет рекордным. Самый большой показатель по суточным осадкам в Москве был установлен в 1973 году – чуть более 7 миллиметров. В эту пятницу ожидается около 15 миллиметров осадков.