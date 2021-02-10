Изменения коснутся крупных иностранных компаний

Минфин изучает иностранный опыт введения "цифрового налога" и рассматривает возможность его появления в России. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Крупные иностранные цифровые компании зарабатывают, оказывая услуги в России. Получаемая ими прибыль сейчас в принципе не облагается налогом – это и планируют изменить в Минфине. Сазанов пояснил:

"Это глобальный тренд, сейчас идут дискуссии на площадке ОЭСР о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами".

По словам замминистра финансов, ощутимого прогресса в этом направлении пока нет, поэтому некоторые страны вводят его самостоятельно. Среди них - Италия, Испания, Франция и Великобритания. Россия собирается изучить мировой опыт и уже тогда принять окончательное решение, рассказал Сазанов в интервью KPMG.

Тем не менее, "цифровой налог" в России появится не ранее 2024 года – после президентских выборов, пишет URA.RU.

Ранее в нашей стране также предложили увеличить подоходный налог до 50%.