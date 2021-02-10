Чтобы порадовать своего защитника, не придется выкладывать много денег

Близится 23 февраля, а это значит, что встает вопрос – что подарить представителям мужского пола. Ситуацию может осложнять не только отсутствие идей, но и ограниченный бюджет. "Утро.ру" подскажет, какой недорогой, но полезный презент можно подготовить для защитника.

Наверняка многим в голову приходит идея стандартного подарка – набор "носки + элементы нижнего белья". Однако это является крайне банальным. Так что же вручить мужчине в День защитника Отечества?

Идея №1. Миниатюрный пылесос для клавиатуры

Данное устройство работает от USB. Мини-пылесос является очень удобной и полезной вещью, ведь рано или поздно клавиатура ноутбука или компьютера начинает забиваться пылью. Средняя стоимость такого подарка – 600-700 рублей.

Идея №2. Брелок-фляжка

Данный сувенир можно использовать не только по назначению – прикрепив к сумке или рюкзаку, но и для хранения в нем спиртных напитков. Конечно, брелок отличается не слишком большим размером, но это не лишает презент оригинальности. Цена варьируется от 200 до 500 рублей.

Идея №3. USB-зажигалка

Курильщики знают, что обычная зажигалка может быстро выйти из строя. На помощь придет устройство, которое подзаряжается от USB. Стоит такой подарок около 500-600 рублей.

Идея №4. Водонепроницаемый чехол

Такой чехол пригодится во время поездки на рыбалку и других приключений. В кейс можно положить самое важное – телефон, документы и ключи, зная, что все это не намокнет и не испачкается. За подобную вещь нужно отдать в пределах 300-400 рублей.

Идея №5. Складной стакан из нержавеющей стали

Отличный подарок для любителей ходить на пикники или в походы. Стоит складной стакан около 400-500 рублей.

Идея №5. Мини-нож

Миниатюрный нож – еще один вариант практичного подарка. Его можно прикрепить к связке ключей или портфелю, чтобы он был всегда под рукой. Цена – 200-300 рублей.

Идея №6. Защитные чехлы в автомобиль

Автолюбители обязательно оценят такой сюрприз. Прозрачные чехлы одеваются на сидения, защищая их от загрязнений. За подарок нужно отдать примерно 300-400 рублей.